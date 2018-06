Shit happens. Clara Ferreira Alves escreve sobre Anthony Bourdain

Shit happens, era o que ele diria. Shit happens. E depois arranjava uma daquelas frases irónico-metafóricas que faziam dele um tremendo escritor. Esqueçam o cozinheiro, ou o chef, como se diz agora, era sofrível nessas atividades. O que fez dele Anthony Bourdain, personagem tornada mundialmente famosa pelo poder da televisão, foram a escrita, a sensibilidade literária e a inteligência aliadas à curiosidade e coragem do jornalista e do repórter de guerra. Um programa sobre o Vietname abre com os cheiros do Vietname e com uma frase de Graham Greene em “O Americano Tranquilo”. O da Tailândia arredava toda a gentileza do país e mostrava pornograficamente a violência da carne, a cor do sangue. Nada era como se esperava. Os americanos chamam-lhe television icon mas o icon tinha sobre o que fazia uma opinião formada. Uma dose dupla de álcool e solidão. Uma das mistificações da televisão consiste em devolver aos espectadores uma persona que raramente coincide com a realidade, dando de barato que nós podemos coincidir em algum ponto com a realidade. Assim nasce, perante os olhos iludidos, uma celebridade.

