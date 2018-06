Prepare-se para a praia: tempo começa a melhorar dia 12 de junho

Os dias de nuvens e chuva estão a chegar ao fim. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma melhoria do tempo a partir de dia 12, próxima terça-feira.

"Até dia 11 ainda vamos ter neblina e períodos de chuva e aguaceiros. E as temperaturas médias abaixo do que é normal para a época", explica ao Expresso Patrícia Gomes, meteorologista do IPMA.

As temperaturas começam a subir terça-feira, mas só a partir de dia 18 voltará o calor. "As previsões para esta altura já são menos fiáveis, porque têm mais de quatro dias de distância da atualidade, mas há registo para esses dias de temperaturas, em especial a sul e interior, nos 30 graus. E Lisboa deverá chegar aos 26", continua a meteorologista.

O mau tempo que se faz sentir deve-se a uma depressão complexa que afeta quase toda a Europa Ocidental e à localização do anticiclone dos Açores, que está mais a sul do que é habitual deixando passar a norte algumas perturbações frontais. A chuva não é normal nesta época, porém Patrícia Gomes lembra que o mau tempo em junho não é inédito. "Em 2013 e 2014 nevou na Serra da Estrela."