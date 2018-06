Os furacões estão a ficar mais lentos. E isso é um problema

Um estudo da revista "Nature" mostra que os furacões e as tempestades tropicais estão a perder ritmo. A análise do cientista James Kossin revela uma redução de 10% na velocidade entre 1949 e 2016, apesar de existir uma variação entre as bacias oceânicas.

Estes dados sugerem que o furacão Harvey, que ficou parado no Texas no verão do ano passado, pode não ter sido uma anomalia. Tal como aconteceu com o Harvey, furacões mais lentos significam maiores fluxos de chuvas. É, por isso, que os especialistas mostram alguma preocupação com a análise de Kossin.

Nos cinco dias em que ficou no Texas, o Harvey despejou entre 50 a 60 centímetros de chuva, provocando a morte a 90 pessoas. Mais de 200 mil casas e empresas ficaram destruídas.

"Esta tendência está, quase certamente, a aumentar o total das chuvas locais e das inundações, o que provoca um maior risco de mortalidade", disse Kossin à CNN.

Segundo o Centro Nacional de Informação Ambiental norte-americano, as inundações são responsáveis por cerca de 25% das mortes, por ano, relacionadas com furacões.

Apesar do estudo de Kossin não se debruçar sobre as razões da lentidão dos furacões, o cientista aponta uma justificação. "É provável que as tempestades estejam a responder a mudanças do padrão global de vento, já que são levadas pelo fluxo."