A herdeira

Paula Amorim herdou do pai a liderança de um dos maiores grupos empresarias e o título de mulher mais rica de Portugal, posição que reparte com as duas irmãs. Mas o seu percurso, embora muito influenciado por Américo Amorim, não se fez apenas devido ao berço. Começou a trabalhar aos 19 anos, lançou-se no mercado do luxo e em carteira tem já mais projetos, dos quais fala com paixão. Extremamente reservada não só nos negócios como na vida familiar, aliás como qualquer membro da família Amorim, a empresária conta pela primeira vez como foi moldada pela pressão de ser a filha mais velha de um industrial do Norte que não teve um varão.

