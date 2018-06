Fisioterapeutas reclamam ordem profissional. E vão ao Parlamento exigi-lo

Profissionais de fisioterapia independentes juntaram-se para recolher 22 mil assinaturas em nome da criação de uma Ordem própria. O documento é entregue esta sexta-feira aos deputados pela Associação Portuguesa de Fisioterapeutas (APFISIO) num gesto para sensibilizar a Comissão Parlamentar de Trabalho, a quem caberá a palavra final.

A proposta de criação da Ordem dos Fisioterapeutas foi aprovada na generalidade no Parlamento em outubro do ano passado, teve luz verde da Comissão Parlamentar de Saúde e precisa agora do parecer positivo na especialidade pela Comissão Parlamentar de Trabalho. Aos deputados, os profissionais querem reafirmar que "só uma Ordem pode garantir o acesso qualificado à profissão e autorregulá-la, garantindo assim uma melhor saúde aos portugueses".

Emanuel Vital, presidente da APFISIO, afirma que "é imprescindível uma Ordem para garantir que, quando uma pessoa entre numa unidade ou serviço de fisioterapia, recebe efetivamente cuidados de fisioterapia, prestados por fisioterapeutas". E "os milhares de assinaturas que vamos entregar aos deputados, mais do que a aspiração de uma classe a que sua profissão seja regulada, representam a vontade dos portugueses de que aos fisioterapeutas sejam dadas condições para prestarem cuidados de qualidade e em segurança", garante.

Para o responsável, "a ausência de orientações técnicas e de boas práticas com efeito normativo para a profissão, algo que só uma Ordem profissional pode fazer, deixa os fisioterapeutas desprotegidos em muitos contextos de trabalho e a consequência disto são as limitações que, muitas vezes, os fisioterapeutas têm para gerir o tempo das intervenções que realizam". Pelo que, "regular a atividade para defender a saúde dos portugueses será a principal prioridade da futura Ordem", afirma Isabel de Souza Guerra, presidente da Comissão Pró-Ordem dos Fisioterapeutas da APFISIO.

A entrega das assinaturas aos deputados será ainda acompanhada por vários documentos. No período de consulta pública que, entretanto decorreu, foram já entregues perto de 300 pareceres nacionais e internacionais. Portugal tem mais de 11 mil fisioterapeutas, mas apenas 1350 no Serviço Nacional de Saúde.