Carro cai ao mar após colisão na marginal em Carcavelos

Três pessoas ficaram esta sexta-feira feridas sem gravidade na sequência de uma colisão entre dois veículos junto à praia de Carcavelos, sentido Cascais-Lisboa, tendo um dos carros caído ao mar, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta para o acidente, que ocorreu na Estrada Nacional 6 (Marginal), no sentido Cascais-Lisboa, junto à curva do Hospital José de Almeida e à praia de Carcavelos, foi dado às 8h08.

"As duas viaturas colidiram, tendo uma delas caído ao mar, ficando nas rochas. O acidente causou três feridos ligeiros que foram transportados a uma unidade hospitalar", disse.

O trânsito está condicionado no local, estando a circulação a fazer-se numa faixa em cada sentido.

No local estão 17 operacionais, com o auxílio de oito veículos.