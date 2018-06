Anthony Bourdain morre aos 61 anos

“É com extraordinária tristeza que confirmamos a morte do nosso amigo e colega, Anthony Bourdain. A sua paixão pela grande aventura, novos amigos, boa comida e bebida e as suas histórias memoráveis do mundo fazem dele um contador de histórias único”, afirma a CNN numa nota publicada esta sexta-feira no seu site.

“Os seus talentos nunca deixaram de nos surpreender e iremos sentir muito a sua falta. Os nossos pensamentos e orações estão com a sua filha e família nesta altura extraordinariamente difícil”, acrescenta a nota.

O chef estrela norte-americano foi encontrado morto pelo seu amigo e também chef francês, Eric Ripert, esta sexta-feira de manhã, num quarto de hotel em França, onde estava a gravar uma série de episódios para a CNN, indica ainda a estação americana.

Bourdain, autor e apresentador da série gastronómica "No Reservations", gravou vários programas em Portugal, entre os quais o episódio sobre Lisboa, cujo vídeo publicamos abaixo. Em julho do ano passado, o chef gravou também um programa no POrto.

Em 1999, o chef norte-americano escreveu um artigo na revista “New Yorker” intitulado “Não coma antes de ler isto” que foi desenvolvido e transformado em livro um ano depois “Cozinha Confidencial.”

(Em atualização)