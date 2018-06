Roubo em Belém. Medalha desaparece do Museu da Presidência

Polícia Judiciária está a investigar o desaparecimento de uma medalha do Museu da Presidência

Uma medalha desapareceu do Museu da Presidência da República, confirmou Belém através do site oficial. Numa nota publicada nesta quarta-feira, na sequência de uma notícia do Observador sobre o assunto, a Presidência da República aninciou ter comunicado "às autoridades policiais competentes o desaparecimento de uma medalha do Museu da Presidência", acrescentando aguardar "o resultado do inquérito policial em curso".

O roubo terá ocorrido entre o final da semana passada e o início da semana corrente, de acordo com o Observador, e a Polícia Judiciária tomou conta do caso depois de este ter sido comunicado iniclamente à PSP.

Este é o segundo caso de roubo de peças que integram a coleção do Museu da Presidência da República, depois de um antigo diretor, Diogo Gaspar, ter sido detido, em meados de 2016, sob a suspeita de ter praticado crimes relacionados com a gestão da estrutura que funciona no Palácio de Belém, em Lisboa.

A PJ chegou a apreender diversas obras de arte pertencentes ao Estado e que estavam integradas no espólio do museu, como quadros, móveis e esculturas que Diogo Gaspar transacionava. O ex-diretor foi acusado pelo Ministério Público dos crimes de abuso de poder, participação económica em negócio, tráfico de influência, falsificação de documento, peculato e branqueamento de capitais.