Professores admitem greve no primeiro dia de aulas em setembro se negociações falharem

As organizações sindicais dos professores admitem fazer greve no primeiro dia de aulas a 14 de setembro se até lá as negociações com o governo falharem, ou seja, se não for aceite a recuperação de todo o tempo de servico congelado aos roofeddores. A próxima semana será ainda de negociações, como referiu o secretário-geral da fenprof, Mário Nogueira, e importante para "conhecer com rigor" o que o primeiro-ministro Referiu no parlamento.



Em conferência de imprensa, os sindicatos confirmaram que a greve as reuniões de avaliação se mantém entre 18 e 29 de Junho, e poderão vir a entregar o pré-aviso de greve para a estender durante mais duas semanas até Julho. Tudo está dependente da posição do Governo, garante Mario nogueira, defendendo que o executivo de Costa já se tinha comprometido a repor todo o tempo de serviço quando foi assinado o acordo em novembro do ano passado.

[Notícia em desenvolvimento]