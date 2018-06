Francisco Pinto Balsemão. “Para ter um papel importante, o jornalismo deve ser independente e rentável”

Francisco Pinto Balsemão disse esta quarta-feira na abertura do 70.º Congresso World News Media, no Estoril, que o “jornalismo de verdade” é mais necessário do que nunca para fazer frente a tantas incertezas, mentiras, manipulações e tendências populistas emergentes na Europa. Para o jornalismo ter um papel importante para a democracia deve ser "independente" e "rentável", garante o fundador do Expresso e principal acionista do grupo Impresa.

“Estamos a viver tempos desafiantes e difíceis”, começou por dizer, enumerando vários capítulos, que foram da administração Trump e da sua reticência na questão climática, passando pelo nuclear e o falhanço do acordo até ao populismo emergente na União Europeia. Balsemão está preocupado com os “diferentes tipos de populismo que estão a crescer em Espanha, Itália, Hungria, Polónia, República Checa e Eslovénia, para não falar nas consequências do Brexit”.

Numa altura em que se questiona se o escândalo de partilha de dados privados da Cambridge Analytica terá ou não exercido influência no referendo no Reino Unido ou na eleição de Donald Trump, o fundador do Expresso pede um “jornalismo de verdade, de qualidade, profissional, respeitando as regras deontológicas e punido se estas regras não forem aplicadas”. Este jornalismo, diz Balsemão, é “mais essencial do que nunca”.

“É por isto que estamos aqui, para cumprir a nossa missão, para encontrar as melhores maneiras de fazê-lo nestes tempos de mudança, instabilidade e medo. Não podemos e não devemos esquecer que não existe liberdade de imprensa em mais de metade do mundo, em 2018, e por isso devemos continuar a nossa luta pela liberdade de imprensa onde ela não existe.”

E continua: “A nossa parte do mundo, onde há liberdade de imprensa, está a ser destruída por notícias falsas (‘fake news’) e roubo de direitos de autor. Temos de estar aptos a usar novas ferramentas digitais, do vídeo aos bots, quando estão disponíveis e são úteis para as tarefas dos jornalistas, conscientes de que hoje em dia o nosso valor indispensável é provavelmente focado em investigar e explicar porquê e como e não tanto em competir sobre quem, onde e quando".

Francisco Pinto Balsemão fechou dizendo que “mais do que nunca, o jornalismo verdadeiro, de qualidade, profissional, cumprindo as regras deontológicas, tem um papel em prol da democracia. Para isso, como sempre, temos de ser independentes e, para sermos independentes, rentáveis".