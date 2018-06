Câmara de Oeiras alvo de buscas em investigação sobre corrupção e abuso de poder

A Câmara de Oeiras foi esta quarta-feira alvo de buscas no âmbito de uma investigação sobre tráfico de influência, corrupção passiva e ativa, participação económica em negócio e abuso de poder, informou a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

Segundo uma nota divulgada no site da PGDL, "foram emitidos e cumpridos hoje mandados de busca à Câmara Municipal de Oeiras", no distrito de Lisboa, e "não houve lugar à constituição de arguidos" durante a operação, encontrando-se o processo em segredo de justiça.

"Nestas operações foram apreendidos documentos de índole contabilística e outras e mensagens de correio eletrónico necessários à produção de prova", refere a nota.

O inquérito está a ser dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Sintra, da Comarca de Lisboa Oeste, coadjuvado pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária.

A Câmara de Oeiras é presidida pelo independente Isaltino Morais, que voltou à liderança do município em 2017, após a gestão do executivo ter estado a cargo do também independente Paulo Vistas.

Em 2009 Isaltino foi condenado a sete anos de prisão, à perda do mandato e a pagar uma indemnização ao Estado de 463 mil euros por fraude fiscal, branqueamento de capitais, abuso de poder e corrupção passiva para ato ilícito. O Tribunal da Relação reduziu, em 2010, a pena para dois anos e baixou a penalização para 197 mil euros, anulando ainda as condenações por corrupção passiva e abuso de poder. A condenação de perda de mandato foi também considerada inválida.