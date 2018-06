O futuro do jornalismo discute-se em Lisboa

O 70º Congresso Mundial de Imprensa e Fórum Mundial de Editores chega a Lisboa já esta quarta-feira. Durante três dias o Estoril recebe algumas das mais importantes personalidades do jornalismo e da inovação tecnológica na área de produção de notícias de todo o mundo e estão todos em Portugal para nos ajudar a entender o futuro da área da comunicação.

Na última década muito - ou tudo - mudou. Desde a queda das receitas de publicidade nos meios impressos até à migração dos consumidores de notícias para plataformas que não são tradicionalmente veículos da sua produção. É preciso entender não só como rentabilizar a produção de informação mas, também, como será possível manter o jornalismo atual e merecedor da confiança do público.

O primeiro Congresso realizou-se em 1942, com Claude Bellanger ao leme. Bellenger fundou o Le Parisien Libéré e, quando decidiu começar a reunir anualmente editores de todo o mundo, falava sempre, na abertura dos congressos, de duas coisas que considerava essenciais no jornalismo: “luta e esperança”. No texto de abertura desta edição, o atual CEO, Vincent Peyrègne, diz que não só ainda se guia por estas duas palavras como faz uma comparação entre a crise de identidade e credibilidade que o jornalismo vive hoje com os constrangimentos que atravessava na altura de Bellanger.

Por um lado as coisas ficaram mais fáceis, mais acessíveis, mais gente tem acesso a informação através da multiplicação de plataformas onde é possível consumi-la, mas há outros impedimentos à produção de notícias que se mantém uma pedra no sapato dos jornalistas que as querem escrever: “Na nossa era, a liberdade de expressão ainda é ameaçada em países que deveriam ter sido imunizados quanto ao regresso do obscurantismo e da ignorância. Em 2018 como em 1948, a barbárie, a corrupção, a intolerância e a censura ainda são impedimentos na imprensa e hoje são-no de forma mais insidiosa, mais subtil do que o eram há 70 anos apesar de se manterem devastadores para as liberdades individuais de cada um de nós”, escreve Peyrègne.

Elegendo Portugal como um país “com um panorama vibrante na área de comunicação social, Vincent Peyrègne refere ainda que “é chegada a altura de voltarmos à Europa para celebrar os 70 anos num país com uma herança excepcional, onde se cruzam muitas culturas, uma ponte entre o passado e o futuro, o sítio ideal para uma reunião dos media de todo o Mundo” .

Ao todo estarão em Lisboa mais de 1.000 participantes provenientes de mais de 60 países, todos a tentar rever - ou prever - as tendências actuais no jornalismo e a discutir formas de preservar um meio jornalístico saudável diverso e livre de pressões e censuras, coisas que, atualmente, deixaram de ser um exclusivo dos regimes totalitários.

Entre os diversos oradores que irão partilhar as suas experiências está Joyce Barnathan, presidente do International Center for Journalists (ICFJ); Mario García, CEO e fundador de García Media; Ulrik Haagerup, fundador e CEO de Constructive Institute; Francesca Donner, diretora da nova iniciativa de inclusão feminina nas redações e nas notícias no New York Times Gender ou Zuzanna Ziomecka, editora da página de notícias polaca NewsMavens.