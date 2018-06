Há menos alunos inscritos para os exames e o de Matemática é o que mais perde

Quase 160 mil estudantes vão realizar os exames nacionais do ensino secundário. Português é a prova mais concorrida, Latim a que tem menos inscritos

O número de alunos inscritos para a 1ª fase dos exames nacionais do ensino secundário diminuiu face ao registado no ano passado: em 2017 eram 161.306, este ano o número fica nos 159.650, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Ministério da Educação. Por disciplinas, Português é naturalmente a prova que vai ser realizada por mais estudantes - todos os que frequentam os cursos gerais do 12º têm de fazer este exame -, seguindo-se depois o de Biologia e Geologia, feito no 11º ano. Em terceiro lugar surge Matemática A, com a particularidade de apresentar a maior redução de inscrições face a 2017: são menos 3233 a prestar provas à disciplina.

O exame de Matemática A é feito pelos alunos inscritos no curso de Ciências e Tecnologias. Para a presidente da Associação de Professores de Matemática é prematuro estar a indicar justificações para esta redução. Mas há a perceção, a partir do relato de várias escolas, que alguns jovens estão a fugir desta via de ensino, quer para outros cursos, quer para o ensino profissional, diz. O programa em vigor, "muito extenso" e com níveis de dificuldade e abstração que afastam os alunos, é uma razão possível, aponta Lurdes Figueiral.

Além disso, acrescenta, o aumento de negativas à disciplina no final do ensino básico também poderá contribuir para que mais estudantes optem por outros cursos que não tenham a disciplina de Matemática A.

De acordo com o um estudo da Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência divulgado recentemente, a percentagem de negativas a Matemática no 9º ano subiu de 32% em 2012 para 37% em 2016. Mais: entre os alunos do ensino público que passaram para o secundário, um em cada três fê-lo com negativa a Matemática. Em 2012, tinha acontecido com um em cada quatro,

Os dados do Ministério indicam ainda que Latim A continua a ser o exame com menos inscrições. Foram apenas 73 os estudantes que o fizeram no ano passado, em 2018 serão ainda menos: 67.

Também em franca minoria continuam a ser os alunos do ensino profissional que manifestam a intenção de se candidatar a uma licenciatura e que se inscrevem por isso nos exames nacionais do secundário. Num total de quase 160 mil inscritos, os estudantes de cursos profissionais não chegam aos 800. Um dos objetivos do Governo é fazer aumentar este contingente, pelo que já foi decidido que as regras de acesso vão mudar para quem vem do ensino profissional.

Quando aos exames do ensino básico, 101 mil alunos do 9º ano vão prestar provas a Matemática e a Português. Os testes contam 30% para a nota final às respetivas disciplinas.

A época de exames do secundário arranca no próximo dia 18 e a do básico quatro dias depois