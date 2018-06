Trabalhadores da Autoeuropa discutem na terça-feira remuneração do trabalho ao domingo

Na terça-feira, os trabalhadores da Autoeuropa vão aperciar a proposta da empresa de pagamento do trabalho aos domingos como trabalho normal, acrescido de uma folga adicional, a partir do próximo mês de agosto

Os trabalhadores da Autoeuropa vão apreciar na terça-feira, em reuniões plenárias, a proposta da empresa de pagamento do trabalho aos domingos como trabalho normal, acrescido de uma folga adicional, a partir do próximo mês de agosto. Segundo o novo coordenador da Comissão de Trabalhadores, Fausto Dionísio, a empresa, com a implementação do novo horário de laboração contínua, a partir de agosto, pretende manter o pagamento do trabalho ao sábado com um acréscimo de 100%, mas propõe-se pagar os domingos como trabalho normal, oferecendo uma folga adicional por mês como compensação.

A Comissão de Trabalhadores revelou na semana passada que tinha apresentado uma contraproposta para que a empresa pagasse apenas um dos dois domingos que cada trabalhador deverá fazer durante o período de um mês com um acréscimo de 100%, até final deste ano, e que todos os domingos fossem pagos com o mesmo acréscimo de 100% a partir de janeiro de 2019.

A proposta da Comissão de Trabalhadores, segundo o coordenador Fausto Dionísio, foi recusada pela administração da Autoeuropa, cabendo agora aos trabalhadores pronunciarem-se sobre a proposta de horário e condições de remuneração do trabalho ao domingo que a empresa pretende implementar a partir de agosto, com o arranque da laboração contínua na fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela.

O novo horário de laboração contínua prevê um total de 19 turnos por semana -- três turnos diários de segunda a sexta-feira e dois turnos ao sábado e ao domingo.

Alguns trabalhadores reconhecem que o novo horário será mais favorável do que o atual, que está em vigor até ao mês de agosto, mas defendem que a empresa deveria oferecer melhores contrapartidas pelo trabalho aos domingos.

Uma opinião partilhada pelo SITESUL, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Ambiente do Sul, que também considera insuficiente a compensação oferecida pela Autoeuropa pelo trabalho ao domingo.

O SITESUL apelou aos trabalhadores da Autoeuropa para aderirem à greve convocada pela CGTP, devido à manifestação do dia 9 de junho, e assim demonstrarem o seu descontentamento face à proposta da Autoeuropa de remuneração do trabalho aos domingos.