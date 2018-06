Portugal lidera projeto europeu para criar músculo artificial

Desenvolver no prazo de três anos músculo humano in vitro a partir da cultura de células estaminais, irrigado por vasos sanguíneos e inervado com neurónios, é o objetivo do projeto europeu MyoChip, pioneiro a nível mundial e coordenado pelo Instituto de Medicina Molecular (iMM) da Universidade de Lisboa.



O potencial de aplicação de músculos artificiais é muito diversificado e vai desde o teste de novos fármacos ao tratamento de lesões devido à prática de desporto, da distrofia de Duchenne (doença hereditária que provoca o enfraquecimento progressivo dos músculos) e da perda degenerativa de massa muscular com o envelhecimento.



O programa FET-Open da Comissão Europeia acaba de atribuir um financiamento de €3,2 milhões a este projeto que envolve também a Universidade de Aveiro, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o Instituto Curie (Paris), a empresa francesa Fluigent e a Universidade de Edimburgo. Mas como se fabrica um músculo?



Cultura de células estaminais humanas

“Vamos começar com a cultura das chamadas células estaminais pluripotentes induzidas”, que podem gerar todos os tecidos do organismo, explica o bioquímico Edgar Gomes, investigador do iMM, onde lidera o Grupo de Arquitetura Celular. “Depois transformamos estas células em células musculares, dos vasos sanguíneos e neuronais”, ou seja, as células estaminais são a matéria-prima para criar tudo. O passo seguinte será juntar estas três componentes para criar a estrutura do músculo. “Esta é a parte mais difícil, o maior desafio que iremos enfrentar”, considera o investigador.



E é aqui que entram os cientistas franceses do Instituto Curie e da empresa Fluigent, especialistas em biomateriais, que vão criar uma armação, um esqueleto, “em que serão colocadas as diferentes células nas posições corretas, já predeterminadas para adquirirem a sua função”, explica Edgar Gomes, que já foi investigador na Universidade de Pierre et Marie Curie, em Paris.



Seguir-se-á uma nova variável, o fluxo sanguíneo, da responsabilidade da Fluigent e da Universidade de Edimburgo, “em que vamos inicialmente simular em computador esse fluxo, tendo em conta o tamanho do músculo que estamos a criar, para depois fazermos experiências de tentativa/erro até encontrarmos a melhor maneira de alimentar o músculo para ele crescer”. A fase final é retirar ou degradar a armação inicial, como os andaimes de um edifício que se retiram quando este está pronto, “o que vai obrigar a uma grande coordenação entre as cinco equipas de investigação” envolvidas no projeto.



“Para já estamos a falar de músculo de muito reduzida dimensão”, esclarece Cláudio Franco, também bioquímico e investigador do iMM. “O objetivo do projeto é a escala do milímetro, porque queremos criar uma plataforma para testar fármacos que melhorem o funcionamento dos músculos”. E que reativem “os próprios músculos, as células neuronais e endoteliais (que formam as paredes dos vasos sanguíneos), para depois usarmos os fármacos em terapias nos seres humanos”. Por isso, basta “uma forma miniaturizada para podermos realizar testes de forma alargada”. O investigador lidera o Grupo de Morfogénese Vascular (formação dos vasos sanguíneos) no iMM.



Passar da miniatura ao músculo total

No futuro, “quando tivermos conseguido criar esta miniestrutura e concluir o nosso projeto, como o músculo é basicamente a repetição de uma unidade simples, poderemos aumentar a sua dimensão à escala dos centímetros para formar um músculo na sua totalidade”, admite Cláudio Franco, que já trabalhou no London Research Institute. “Um cenário possível”, considera Edgar Gomes, “é uma pessoa ter um acidente em que perde uma parte de um músculo, serem retiradas células dessa pessoa, transformadas para ser criado um músculo em laboratório, com vasos sanguíneos e nervos, e depois colocado na zona do corpo lesionada”.



E há mais. “Ao criarmos unidades que se podem contrair, músculos in vitro, é possível imaginar robôs que em vez de um motor elétrico que contrai, terão uma unidade viva que controlam, com a mesma função”. Hoje há laboratórios de robótica que começam a experimentar materiais vivos como geradores de força, “e é isso que faz um músculo, é um motor que gera força”.



“Mas, por enquanto, queremos identificar novos fármacos e novos tratamentos para permitir que um atleta ou um profissional que sofreu um acidente de trabalho tenham uma recuperação mais rápida, ou para melhorar a condição das pessoas que estão acamadas e perdem imensa massa muscular, em especial idosos”, afirma Edgar Gomes. “E como teremos um sistema de vascularização único, iremos colocar vasos sanguíneos e testar diretamente como os fármacos chegam realmente ao músculo”.



A maioria dos sistemas in vitro que hoje existem para fazer testes, “usam células de músculo em cultura de laboratório e colocam fármacos no líquido envolvente, o que significa que estes podem nunca chegar ao tecido muscular”, sublinha o bioquímico. E dá um exemplo: “um grande teste clínico que estava a ser feito com um fármaco muito promissor para tratar a distrofia de Duchenne falhou completamente porque os cientistas concluíram, quando o experimentaram em ratinhos de laboratório e em humanos, que não tinha qualquer efeito”.



Além do MyoChip, o programa FET-Open atribuiu financiamentos de três milhões de euros a mais dois projetos com participação portuguesa: o NanoTBTech, para desenvolver uma tecnologia de obtenção de imagens à escala submicroscópica (de partículas muito pequenas só observáveis por microscópio eletrónico) de células e tecidos biológicos, liderado pela Universidade de Aveiro; e o SPRINT, para criar uma tecnologia universal de deposição de materiais com cristalinidade controlada que permita imprimir estruturas e dispositivos complexos, envolvendo a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.