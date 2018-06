Pastor evangélico pede aos fiéis que lhe comprem um jato de 46 milhões de euros

Um tele-evangelista norte-americano pediu aos seus fiéis que lhe comprassem um jato de luxo, um Falcon 7X, no valor de 54 milhões de dólares (46 milhões de euros). Ao lançar há dias o vídeo com o apelo para angariação de fundos, Jesse Duplantis, um pastor da Louisiana cujo programa de TV semanal chega a mais de cem milhões de lares, diz que se Cristo andasse hoje a pregar na Terra utilizaria outro igual.

"Acredito mesmo que se Jesus estivesse fisicamente na Terra agora não andaria de burro. Pensem nisso um minuto. Ele andaria de avião a pregar o Evangelho pelo mundo fora", diz Duplantis, que já teve anteriormente outros três jatos mas se queixa de que nenhum deles tem capacidade para o levar diretamente a todos os lugares onde ele quer ir, sem paragens.

Apelos como o dele, que soariam estranhos em países onde igrejas tradicionais predominam, são relativamente frequentes nos Estados Unidos. Há meses, um tele-evangelista do Texas, Kenneth Copeland, comprou outro jato, Gulfstream V, cujo preço em 1998 era de 36 milhões. E em dezembro um pastor nigeriano, Chris Oyakhilome, adquiriu igualmente um jato privado de luxo. Oyakhilome é proprietário de um império que inclui, além de televisão e outros media, imobiliário e hotéis.

Bençãos materiais são para os virtuosos

Ao anunciar a compra do Gulfstream, Copeland publicou uma mensagem dirigida a Deus: "Tu disseste-me em 2002, envio-te novos parceiros que são muito fortes financeiramente e me obedecerão. E aumentarei os teus parceiros de longo prazo e eles obedecer-me-ão". Tudo isso aconteceu, e ele agradece.

O chamado Evangelho da Prosperidade, pregado por esses dois pastores e muitos outros, é uma teologia que diz que Deus derrama bençãos de natureza material aos seus fiéis abençoados. Embora haja quem note que que isso contradiz afirmações do próprio Cristo (é difícil um rico entrar no Reino dos Céus; não cuideis do amanhã), ele é muito popular entre certas correntes evangélicos nos EUA e em países de influência americana, por exemplo na América Latina.

O avião que Duplantis quer agora comprar atinge velocidades próximas da barreira de som e tem um centro de entretenimentos e um chuveiro (opcional) a bordo, entre outros luxos.