Novos dados aumentam suspeitas de moradas falsas em escola que liderou ranking nacional

Quase 40% dos alunos do pré-escolar, 1º e 5º ano do Filipa de Lencastre, em Lisboa, não têm os pais como encarregados de educação. Trata-se de uma pública que liderou o ranking nacional em 2016 e foi terceira em 2017, sendo das mais procuradas pelas famílias

O Ministério Público ainda está a apurar se os indícios detetados pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) no caso das moradas falsas no Agrupamento Filipa de Lencastre, em Lisboa, configuram algum tipo de crime. A própria IGEC não concluiu o processo disciplinar que instaurou na sequência das averiguações aí feitas. Nem estão concluídas as diligências noutros estabelecimentos de ensino para apurar se o recurso a falsos encarregados de educação como forma de garantir uma morada se repete noutras escolas afamadas, onde a procura excede a oferta. Mas, depois de muito perguntarem, os pais que se queixaram da situação ali vivida tiveram agora uma ideia da dimensão do esquema.

O facto de haver matrículas efetuadas com delegação de competências em outras pessoas que não os pais não significa que configurem todas situações de fraude — há casos em que são os avós, os tios, outros familiares ou padrinhos a tomar conta das crianças, por exemplo. No entanto, os números encontrados pela IGEC não deixam de surpreender. Nos anos de escolaridade em que, para o presente ano letivo, era necessário proceder à matrícula — para o pré-escolar, para o 1º ano e para o 5º —, as percentagens de delegação de competências aproximam-se sempre dos 40%.

O valor mais elevado ocorreu nas matrículas no 1º ano. De acordo com o relatório da IGEC num total de 98 crianças colocadas, em 39 casos (39,8%) foi apresentada a residência de outro encarregado de educação que não o pai ou a mãe. A estes juntam-se 13 que apresentaram um atestado da Junta de Freguesia (para o qual podem bastar duas testemunhas) como único comprovativo de residência. E houve outras tantas crianças efetivamente residentes na área de influência da escola que não conseguiram colocação.

Logo a seguir surge o pré-escolar: num total de 45 crianças colocadas, registaram-se 17 delegações de competências (37,8%). Por ser o nível de ensino com menor oferta no agrupamento, foi também aqui que os residentes tiveram mais dificuldade em garantir a inscrição no jardim de infância para os seus filhos. Trinta e três crianças que fizeram 5 anos até ao final de 2017 não conseguiram colocação. Já na entrada para o 2º ciclo do básico (5º ano), verificaram-se 66 delegações de competências, num total de 189 matriculados, o que equivale a 35%.



Delegações descem quando já não é preciso morada

Os pais notam ainda que a percentagem de delegações de competências noutros encarregados de educação “vai caindo a pique, com a maior parte dos pais a alterarem o encarregado de educação quando o critério residência deixa de ser relevante” e a vaga é garantida a quem tenha frequentado a escola no ano anterior. Um exemplo: se no 1º ano havia quase 40% de crianças alegadamente a cargo de familiares ou conhecidos, nas turmas do 2º essa percentagem é de apenas 17%.

“Um dos deveres legalmente fixados do encarregado de educação é o dever de acompanhamento ativo da vida escolar do educando. Ora não é crível que no século XXI, em pleno centro de Lisboa, 40% das crianças tenham outra pessoa encarregada da sua educação que não um dos seus progenitores. Inusuais serão pois as situações reais em que outrem que não o pai e/ou a mãe desempenham o papel de encarregado de educação. Deste modo, não se compreende nem se pode aceitar que este expediente seja usado de forma maciça para obtenção de um benefício ilegítimo”, argumentam os pais que fundaram o movimento cívico “Chega de Moradas Falsas”.

Perante a constatação da “enorme dimensão da fraude, finalmente apoiada na quantidade de crianças colocadas”, os pais pedem agora ao Ministério da Educação (ME) que garanta a matrícula no próximo ano letivo, no Agrupamento Filipa de Lencastre, das que foram “privadas do direito de frequentar a escola da sua área de residência devido a falsas declarações por outros pais”. Isto se for essa a vontade dos respetivos progenitores.

Os pais do movimento colocam também o ónus da situação na direção do Agrupamento já que, argumentam, é “incompreensível que uma percentagem tão elevada de delegações de competências não tenha levantado suspeitas” a quem dirige a escola e que esta não tenha chamado a IGEC nessa altura. Desde as reuniões em que os pais presentes não podem assinar os documentos porque não são formalmente os encarregados de educação, passando pelo movimento de carros que trazem e levam as crianças, às poucas festas de anos de colegas de turma que se realizam nas proximidades, os sinais são muitos aponta uma mãe de um aluno, que só entrou à segunda tentativa. E conta a vez em que, num café, queixando-se de não ter visto seu filho entrar, apesar de morar a metros da escola, foi abordada por uma senhora, 'oferecendo a sua 'ajuda' e garantindo que já era encarregada de educação de cinco filhos de amigas.

Questionado pelo Expresso sobre a possibilidade de garantir no próximo ano letivo lugar aos residentes que ficaram de fora, o Ministério começa por lembrar que o facto de haver delegação de competências “não significa que essa delegação seja fraudulenta”. No entanto, acrescenta, nos anos de transição de ciclo (à entrada do 1º, 5º e 7º anos) todas as matrículas serão “reanalisadas à luz do atual despacho”, tornando o controlo sobre os processos de delegação de competências muito mais apertado. É que, de acordo com as novas regras, os encarregados de educação têm de provar que residem com os alunos sobre os quais dizem ser responsáveis.

Foi na sequência das queixas e dos dados apresentados pelo movimento “Chega de moradas falsas” que a IGEC foi no ano passado ao Filipa de Lencastre e a outras escolas (não reveladas) passar a pente fino as matrículas para este ano letivo. O inquérito detetou indícios de irregularidades ou crimes e foi enviado para o Ministério Público. E o ME decidiu mudar as regras para as matrículas.

Uma das alterações mais relevantes prende-se com a obrigatoriedade de os encarregados de educação provarem, através da declaração de impostos entregue nas Finanças, que residem com o aluno(a) que alegadamente têm a cargo. Ou seja, já não basta ter uma declaração assinado em que as partes (encarregado de educação e a pessoa em quem se delega essa função) assumem essa transferência. Além disso, são proibidas mudanças de encarregado de educação ao longo do ano letivo, salvo situações devidamente justificadas.