Governo estuda incentivos fiscais, taxas ou sinalética para reduzir consumo de plásticos

O Governo português admite introduzir incentivos fiscais ou taxas para estimular a mudança de comportamentos dos portugueses e reduzir o consumo de plástico.

“Tentaremos consensualizar legislação complementar, mas também contratualizar com operadores que têm atividade relacionada com o consumo de plástico e ver em que medida no Orçamento de Estado para 2019 o que for matéria de natureza fiscal pode estar refletido, quer seja incentivo a outras alternativas, quer seja uma taxação para reduzir a sua utilização”, explica à Lusa o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins. “Gostaríamos de dar sinais claros de que pode haver agravamentos fiscais no futuro e que, por outro lado, pode haver benefícios fiscais", tais como incentivos a um melhor ecodesign, avançou.

Contudo, numa primeira fase, o caminho mais provável passa por incentivos positivos e não negativos. Até haver regras europeias que sejam aplicáveis em todo o espaço europeu, “as regras para premiar o comportamento são as que melhor colhem no curto prazo” e “as que não promovem distorção” no mercado, especifica.

Pelo contrário, “penalizar aquilo que eventualmente se consome em Portugal para depois termos à mesma os plásticos a chegarem de outros países e Estados-membros não seria justo”, sublinha.

É por isso que defende que a fiscalidade relacionada com os plásticos em Portugal tem de estar alinhada com a estratégia europeia, de forma a evitar que as empresas portuguesas sejam penalizadas em relação às concorrentes. “Estamos num espaço europeu onde a circulação de bens, serviços e pessoas é livre e temos de acautelar que as empresas portuguesas não são, de alguma maneira, penalizadas por uma concorrência que venha do exterior, no espaço europeu, onde as regras sejam mais permissivas”, concretiza.

Colocar Portugal “na linha da frente”

Na próxima sexta-feira serão apresentados os resultados do grupo de trabalho sobre plásticos, nua cerimónia que conta com a presença de um representante da Comissão Europeia. Partidos políticos, ambientalistas e investigadores têm alertado para os perigos do plástico na natureza e pedem propostas para limitar os plasticos de utilização única, adotar taras recuperáveis e estimular a substituição dos plásticos por outros materiais.

Em cima da mesa está a ideia de criar sinalética própria para os restaurantes, hipermercados e outros estabelecimentos que cumprirem as boas práticas associadas à redução do plástico, à sua reutilização ou substituição por outros materiais. Outras medidas passam por legislar sobre os plásticos descartáveis, taras recuperáveis ou estimular o aumento de garrafas reutilizáveis, explica à Lusa Carmen Lima, da Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza.

Já a Associação Sistema Terrestre Sustentável Zero acredita que o único caminho para recolher 90% das garrafas de bebidas de plástico descartáveis até 2025, medida prevista pela Comissão Europeia, passa por introduzir um sistema de tara também para as embalagens não retornáveis, recicláveis, como existe em alguns países. A ideia passa por, em cada compra de uma garrafa, pagar uma tara; e só quando a embalagem é devolvida a uma máquina ou funcionário, a tara é recebida.

Medidas como estas, acredita Carmen Lima, podem “colocar Portugal na linha da frente na luta contra os plásticos”.

Deixado na natureza, o plástico vai parar aos oceanos, onde se fragmenta em pequenos pedaços ingeridos por animais que acabam por morrer com a sua ingestão ou que contaminam a alimentação dos consumidores. O aumento do consumo deste material nos últimos anos, que permanece entre 50 e 200 anos na natureza, já é considerado um problema ambiental.

Este domingo, por exemplo, este material fez mais uma vítima: uma baleia morreu com uma obstrução intestinal depois de ter engolido mais de 80 sacos de plástico nas águas poluídas no mar da Tailândia.