Chuva, nevoeiro e vento, assim vai ser o início da semana

Aqueles que este ano têm dito que “o tempo está avariado” vão ter novos motivos para se queixarem. O início da próxima semana vai ser brindado com períodos de chuva ou aguaceiros, vento fraco a moderado e neblina, nevoeiro ou céu geralmente muito nublado, especialmente durante a manhã, em várias regiões do país.

Além disso, estão previstas oscilações diárias nas temperaturas mínimas e máximas.

Segundo nota o meteorologista Ricardo Tavares na previsão para segunda-feira registada no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas vão continuar mais baixas do que é “habitual para a época”.

Segunda-feira traz ainda chuva ou aguaceiros a várias regiões do país, além de uma ligeira descida da temperatura máxima nas regiões do Norte, Centro e Sul, que tem tendência a manter-se até o final da semana. Lisboa vai oscilar entre os 14ºC de mínima e os 20ºC de máxima, Porto entre os 13ºC e os 18ºC, Coimbra entre os 13ºC e 18ºC e Faro entre os 13ºC e os 24ºC.

É só a partir de quarta-feira que as temperaturas máximas subirão ligeiramente, especialmente na região Norte e interior Centro.

Nas últimas semanas, tem-se registado uma “anomalia negativa”, com temperaturas abaixo da média para a época, que vai manter-se até meados de junho, adiantou recentemente ao Expresso Ricardo Tavares. Mas a tendência é para que esta “anomalia negativa” passe a “positiva” à medida que o verão se aproxima, especialmente nas regiões do interior de Portugal.