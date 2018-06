Acidente corta trânsito na Ponte 25 de Abril

Um condutor de 22 anos e sem carta de condução provocou esta manhã um acidente no acesso à Ponte 25 de Abril, informou hoje o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública através da Divisão de Trânsito de Lisboa. Ao aperceber-se do engano no seu destino, o indivíduo inverteu a marcha e começou a circular em sentido oposto, vindo embater frontalmente numa outra viatura. Do acidente resultou um ferido grave, o qual teve de ser desencarcerado da viatura, tendo sido transportado para Unidade Hospitalar. Este acesso à Ponte 25 de Abril esteve cortado na totalidade desde as 06h20, até cerca das 08h00 para operações de socorro e limpeza de via.

O condutor abandonou a vítima no local, em estado grave, e fugiu a pé. Acabou por ser intercetado por outra viatura policial junto à ETAR da Avenida de Ceuta, em Lisboa.

Sem carta de condução e sem seguro obrigatório de responsabilidade civil, o indivíduo acusou uma Taxa de Álcool no Sangue superior ao legalmente estabelecido e foi constituído arguido, sujeito a Termo de Identidade e Residência e libertado por não ter sido intercetado em flagrante delito.