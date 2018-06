Berasategui, o chefe que vai encher o céu de Lisboa com oito estrelas Michelin

Em outubro, a Torre Vasco da Gama vai receber na sua sala panorâmica o projeto Fifty Seconds. O nome remete para os ‘cinquenta segundos’ que dura a viagem de elevador desde o solo até à entrada no emblemático espaço circular. Construído junto à estrutura, o grupo hoteleiro liderado por Nazir Din inaugurou o SANA Myriad em finais de 2012. No topo da torre propõe agora um enlace ambicioso com Martín Berasategui. Para saber mais pormenores acerca desta aposta ousada, o Expresso foi ao País Basco conhecer um dos chefes mais irreverentes e conceituados de Espanha. O cozinheiro com toque de Midas está pronto a fazer brilhar este ‘matrimónio’ empresarial ibérico. “Estou ansioso por ir a Lisboa dar tudo o que tenho como cozinheiro.”

Manhã de sábado tranquila, num recanto de uma zona residencial de Lasarte-Oria, arredores de San Sebastián. Um casarão discreto, com parte da fachada coberta de heras e uma frente toda envidraçada, está voltado para um vale acolhedor, imerso no chilrear matutino que ressoa das árvores. Estamos no quartel-general de um dos timoneiros da cozinha basca, e o primeiro chefe espanhol a deter um total de oito estrelas no guia Michelin. Sobem-se uns lanços de escadas com duas palavras recortadas a ferro e cravadas na relva a acompanharem os degraus iniciais: “Martín Berasategui”.

Antes que a porta se abra já se sentem no ar saborosos aromas voláteis de preparações diversas, vindos detrás das sebes. Um dos quatro chefes da casa faz desde logo uma visita guiada pelo espaço. Iniciamos pelo ‘comedor’, o elegante e espaçoso salão de refeições com vistas abertas para o desfiladeiro verdejante da propriedade, onde o chefe havia estado na noite anterior a conviver com os seus clientes até às três horas da madrugada. Descemos dois pisos até à cave de vinhos onde o nível de joalharia vínica está em linha com o elevado padrão do restaurante. Num piso intermédio há uma zona de pré-preparação dos alimentos que chegam, e a chamada ‘cozinha da família’, onde se confecionam os almoços e jantares das cerca de cem pessoas que ali trabalham. Um espaço contíguo, com a aparência de um luminoso apartamento, é um estúdio de televisão onde são gravados programas como “Robin Food”, apresentado pelo chefe David de Jorge, antigo discípulo. Mas é no andar de cima que a magia acontece…

Coreografia sem fim

Regressados à planta da entrada, desenvolvem-se 350 m2 de cozinha em redor de uma espécie de jardim interior, e que se desdobram nas várias áreas: ‘entradas’, ‘peixes’, ‘carnes’, ‘pastelaria’, e uma zona de testes para novos pratos chamada de “banco criativo de provas”. Apesar de a noite ter sido longa e o descanso curto, Martín Berasategui já está no centro da cozinha a trocar impressões com os demais chefes. O dia começou apenas há um par de horas, embora o ritmo expedito e disciplinado dê a ilusão de se estar perante uma coreografia sem fim, imune aos ponteiros.

Entramos numa sala junto à cozinha, onde existe uma pequena biblioteca gastronómica e um grande ecrã na parede. Sentamo-nos para uma conversa que estava aprazada desde novembro, aquando da apresentação em Tenerife do guia ibérico publicado pela marca francesa de pneus. À época, as informações acerca do Fifty Seconds em Lisboa não estavam autorizadas devido à fase inicial do projeto. O nosso encontro decorre três dias após ter comemorado ali os 25 anos do restaurante de Lasarte-Oria, no dia 1 de maio, e a poucas semanas de distância da apresentação à imprensa (que decorreu quarta-feira em Lisboa, e quinta-feira em San Sebastian) daquele que será o seu 16º projeto de restauração — isto num universo de 15 restaurantes, alguns deles fora de Espanha como os espaços dos hotéis Paradisus, no México e na República Dominicana. O facto de o seu principal restaurante, Martín Berasategui, celebrar o aniversário no dia do trabalhador é uma coincidência premonitória da forma como entende a profissão de cozinheiro: “Tem de haver capacidade de trabalho, inteligência natural, ser intenso, e trabalhar em equipa”, refere, confirmando que a fórmula total do sucesso resulta da junção entre 50 por cento de trabalho, 20 por cento de rigor, 20 por cento de disciplina e 10 por cento de sorte.

Olhando para o seu pecúlio, com ‘três estrelas’ na casa Martín Berasategui, a mesma classificação máxima do guia no “Lasarte”, em Barcelona, e ainda outras duas no “MB” em Tenerife, e que perfazem um total de oito estrelas Michelin, feito único alcançado em 2016 — antes repartia o topo do pódio com a chefe catalã Carmen Ruscadela, que mantém as suas sete estrelas —, pode pensar-se que ele é um homem de sorte. A verdade é que a sua história, já contada e recontada na imprensa espanhola, continua a ser inspiradora para muitos dos jovens que passam pelas suas cozinhas. A sorte só chegou depois de muito trabalho e sem nunca imaginar que iria chegar ao topo da cozinha espanhola.

tiago miranda

Prova de fogo

Travesso e irrequieto Martín nasceu a 27 de abril de 1960 e cresceu, juntamente com os três irmãos, a ver a mãe Gabriela e a tia Maria a cozinharem em fogões a carvão sob temperaturas que atingiam cerca de 340 graus Celsius. O Bodegón Alejandro era o negócio da família e estava situado numa cave perto do mercado de La Bretxa, na zona antiga de San Sebastián. O pai era o talhante Martín Berasategui e faleceu aos 30 anos: “Teve um acidente de moto e ficou muito maltratado”, conta, enquanto nos desenha a sua assinatura, muito parecida com a do pai. “Ele envolvia o primeiro e o último nome com uma espécie de oito deitado que quase escondia as iniciais éme e bê. Em sua homenagem, coloca sempre as duas letras no nome dos seus restaurantes, quando não usa a assinatura completa. “Era um homem alegre”, recorda.

Quando aos 15 anos o jovem Martíntxo, como era tratado pelos mais próximos, decidiu que queria ser cozinheiro, a mãe e a tia tentaram dissuadi-lo pela dureza da profissão. A determinação dele era grande. Para o testarem, ambas lhe disseram que se queria ser cozinheiro a partir do dia seguinte teria de as acompanhar a partir das 6h30 da manhã até à meia noite, todos os dias. Martín começava assim o seu percurso de cozinheiro em 1975, junto às brasas, passando uma espécie de prova de fogo. Seis anos volvidos, sentou a tia e a mãe numa das mesas do Bodegón Alejandro e disse-lhes: “Vocês trabalharam aqui como leoas uma vida inteira, agora é a minha vez. Tenho ‘garrote’ para levar isto em frente.”. A forma perentória como afirmou o desejo de assumir o negócio da família, uma vez que os irmãos seguiram caminhos longe dos tachos, ficou explícita numa expressão que é quase uma marca pessoal: Garrote! “É ser positivo, ter força, garra e inconformismo.” Cerra o punho, flete ligeiramente o braço como se estivesse a exercitar os bíceps e acrescenta: “A diferença entre um sonho e a realidade é o garrote que pões nas coisas.”

Os primeiros testes ao seu empenho começaram quando decidiu fazer obras e foi pedir um empréstimo. “Não há problema, traz a tua mãe.” Ele ripostou que não a queria envolver como fiadora. “Estão traz a tua tia!”, retorquiu o empregado bancário. Martín ficou furioso com a nega e regressou à taberna zangado, chamando à atenção de Eusébio, um pastor do Monte Igueldo que fornecia queijo, cordeiros e legumes ao restaurante. Ao perceber o impasse, o fornecedor acompanhou-o à agência e o diretor do banco concedeu-lhe o empréstimo com o aval de Eusébio. As obras no Bodegón Alejandro arrancaram, e depois de muita insistência da mãe para saber quem tinha sido o avalista no banco, Martín confessou-lhe que havia sido Eusébio, o pastor de Igueldo. Maria ficou surpresa, deu uma palmada no tampo da mesa. “Ainda há homens nesta terra. Quando o Eusébio chegou a San Sebastián, solteiro, o teu defunto pai ajudou-o.” Ainda antes da remodelação da casa, Martín já andava a investir para melhorar os seus conhecimentos. Todas as folgas e férias que tinha, atravessava a fronteira para ir aprender com os mestres gauleses. “Fui a França durante 13 anos, dos 17 aos 30. Aprendi pastelaria, cozinha, charcutaria, padaria”, enumera. Em 1986, cerca de cinco após ter assumido a gerência, o guia Michelin atribui uma estrela ao Bodegón Alejandro por pratos inovadores da cozinha tradicional basca como a “terrina de cozido basco com verduras”, ou a “lasanha fria de anchovas marinadas com verduras e gaspacho basco”. A distinção dada a uma taberna era inédita em Espanha, sublinha, mas Martín estava apenas a começar a sua aventura.

tiago miranda

Outros voos

Prestes a completar 25 anos, casou a 1 de março de 1985 com Oneka Arregui, uma jovem cozinheira que trabalhava consigo no Bodegón e que havia conhecido quando cumpria o serviço militar e ela ia ao quartel aos fins de semana, visitar um primo. A estrela alcançada pouco tempo depois fez o casal sonhar com outros voos. Numa casa que a sogra tinha em Lasarte-Oria, Martín e Oneka construíram aquele que ainda hoje é o seu principal restaurante, e que acaba de celebrar as bodas de prata. O Bodegón Alejandro foi vendido para ajudar a financiar o investimento na nova casa Martín Berasategui. A inauguração foi em 1993 e seis meses depois conquistava a primeira estrela no guia. Inicialmente, o espaço onde está agora o amplo estúdio de televisão funcionava como salão de banquetes. Foram as muitas bodas ali servidas que o ajudaram a pagar parte da hipoteca, mas para que o restaurante atingisse outro nível acabou com esse serviço. Em 1996 chegou a segunda estrela, e cinco anos mais tarde a consagração máxima. “Quando me ligaram em 2001, a dizer que ia ter a terceira estrela eu e a minha mulher ficámos muito emocionados.” Faz um elogio rasgado aos inspetores da Michelin, porque segundo afirma, “são grandes profissionais que dedicam a sua vida para fazer o melhor guia”. Destaca o facto de serem pessoas muito bem preparadas a nível de conhecimentos de hotelaria, e que acompanham a evolução dos cozinheiros.

Em 2005, Martín Berasategui foi distinguindo como embaixador de San Sebastián ao receber o Tambor D’Oro, o prémio máximo da cidade, e aquele que ainda hoje mais o emociona. Em 2013, a Universidade de Tour outorga-lhe o título de Doctor Honoris Causa, sendo o primeiro cozinheiro não francês a receber o diploma. Acumula vários prémios em guias e sites internacionais de gastronomia. A única exceção é a lista dos “50 Melhores Restaurantes do Mundo”, onde ocupa atualmente a posição 77, e que em 2012 acusou de ser uma ‘montagem’, numa acesa polémica onde visava Rafael Ansón, à época responsável pelo júri ibérico. É este percurso rico em distinções, a frontalidade que os seus pares lhe reconhecem, e a ambição de querer alcançar mais, pois como diz “a melhor maneira de manter as oito estrelas é ir à procura da 9ª, da 10ª, etc.”, que traz a partir de outubro para Lisboa para o restaurante Fifty Seconds.

“O grupo SANA, do senhor Nazir, aprecia a minha comida, e quando nos conhecemos gostaram de mim como pessoa, e apresentaram-me um projeto a que eu não podia dizer que não”, conta, revelando que já tinha recebido outras propostas de grupos hoteleiros nacionais. “Lisboa está com mais força do que nunca em termos gastronómicos, e a viver um momento incrível”, e completa o entusiasmo com outro fator relevante, “o privilégio de ter as matérias-primas que tem o mercado português”. O menu ainda está em construção, mas Martín diz já ter ideia do potencial de ingredientes que pode encontrar: “Portugal tem um microclima incrível e produtos que causam inveja ao resto do mundo, porque tem de tudo, os melhores pinhões do mundo, os pinhões enlouqueceram-se [risos], depois há peixes, mariscos, crustáceos, moluscos, verduras, vinhas...” Apesar de ter uma cozinha muito técnica e complexa, o seu ponto de partida tem sempre por base os bons produtos e a inspiração nas tradições de cada local: “O livro mais bonito e importante que nunca foi escrito na cozinha é aquele que a natureza te escreve todos os dias.” Na cozinha vai estar Filipe Carvalho que trabalhou no seu restaurante Lasarte (3 estrelas) de Barcelona, assim como Maria João Gonçalves que irá chefiar a pastelaria. O serviço de sala irá ser chefiado por Inácio Loureiro (antigo escanção da Fortaleza do Guincho), e Marc Pinto como escanção, vindo do Lasarte. O apoio gastronómico inicial ao projeto será dado por Paolo Casagrande, o seu braço-direito em Barcelona.

Dar o máximo

Acerca dos objetivos que têm para o Fifty Seconds, escolhe bem as palavras: “A expectativa natural é darmos o máximo que pudermos. Não posso prometer nada que não esteja na minha mão”, referindo-se à hipótese de conquistar novas estrelas. “Garanto o esforço, e dar o máximo em Lisboa.” Aludindo ao seu método de gestão dos restaurantes à distância, evidencia: “O Martin Berasategui não sou ‘eu’, somos nós.” “Não entra um prato na carta sem que tenha sido testado no nosso banco criativo de provas e discutido entre os responsáveis de projeto.” Em Lisboa a carta vai ter naturalmente alguns pratos seus de assinatura (ver caixa), mas Filipe Carvalho tem carta branca para propor coisas novas, com matérias-primas locais que envia para Barcelona, onde são testadas pela equipa. Na sala onde estamos, o ecrã grande na parede de fundo é o seu elo com o ‘mundo’ Berasategui: “Fazemos reuniões vídeo, via conferência, com os chefes dos restaurantes, e eles também vêm aqui regularmente, sejam do México ou de Punta Cana”, adverte, insistindo que cada projeto tem um responsável que aplica a filosofia Berasategui a cada espaço, e que o próprio Martín visita nas suas folgas semanais de Lasarte-Oria, como sucederá algumas vezes com Lisboa.

A missão de Filipe Carvalho é ser as ‘mãos’ e a face de Berasategui no Fifty Seconds, e juntamente com a restante equipa cumprir uma das máximas do mestre: “Dar tudo para transportar felicidade a partir da cozinha.” Nas suas mais de quatro décadas como cozinheiro, Martín formou chefes de prestígio, que juntos fazem uma equipa de sonho com muitas estrelas à mistura, tais como: Eneko Atxa (3 estrelas), Diego Guerrero (2 estrelas), Andoni Aduriz (2 estrelas), Daní Garcia (2 estrelas), Josean Alija (1 estrela), entre outros. “Primeiro formo homens e só depois cozinheiros.” Muitos deles estavam em Budapeste nos finais de março, quando a Michelin atribuiu pela primeira vez o prémio de “Melhor Mentor Europeu do Ano” ao francês Christian Constant. A expectativa do lado espanhol era de que ele fosse o galardoado, mas Martín desvaloriza com elegância: “A vida dá prémios a quem trabalha duro, se era justo que me dessem o prémio de melhor mentor a mim, é igualmente justo que o deem ao Christian Constant. Estou orgulhoso que a Michelin me nomeie um dos cinco melhores mentores da Europa.”

Além do projeto de Lisboa, que assume ser o mais ambicioso que tem entre mãos, está previsto abrir outros espaços em Bilbau, Ibiza e novo estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Não tem ressentimentos por não ter recebido o prémio de mentor, pois segundo diz, “tenho 58 anos, sou um jovem, e tenho muito tempo para o conseguir”, e a vontade de descobrir coisas novas mantém-se intacta. “Trabalho há 43 anos como cozinheiro e continuo a ser um aprendiz.” Metade do sucesso do seu restaurante em Lasarte-Oria, atribui-o à esposa, que é a chefe de sala, a outra parte, refere, vem dos cozinheiros, pasteleiros e jovens aprendizes que também lhe ensinam coisas ao passarem pela sua cozinha. Apesar de todo o sucesso, as verdadeiras estrelas da sua vida são cinco: “A minha mulher Oneka, a minha filha Ane, a minha mãe Gabriela, a minha sogra Marintxo, e a minha tia Maria”, esta última já falecida. Assume-se como cozinheiro em vez de chefe. “Ser um bom cozinheiro não é fácil, é muito exigente”, e fica espantando quando ouve pessoas que parecem não estar contentes por serem cozinheiros. Acerca dos clientes, faz uma afirmação simples e concreta acerca do papel que desempenham na sua bem-sucedida trajetória. “A minha estatura de pé é a mesma dos meus clientes sentados, se eles me falham eu não sou nada. São o mais importante na minha empresa.”

Uma subida de antevisão em “50 segundos”

Nos últimos meses, o Expresso visitou por duas vezes o local onde está a ser construído o Fifty Seconds. A escalada dos cerca de 100 metros de altura que nos separam do solo é feita com segurança, e a um ritmo sincopado dentro do ascensor transparente. Cerca de quarenta segundos depois da descolagem o edifício do hotel SANA Myriad ‘desaparece’ do horizonte, e as portas de vidro deixam-nos à mercê da beleza vertiginosamente distante do Tejo. De supetão, o vazio imediato mostra-nos um curto abismo, tão célere quanto belo, onde a Ponte Vasco da Gama ganha uma escala quase liliputiana. Mas logo a cabina entra no âmago da esplendorosa sala circular que se encontrava encerrada há mais de uma década.

Quando visitou o espaço pela primeira vez, Martín Berasategui ficou intrigado com a reduzida dimensão da cozinha original, próxima à de um serviço de cafetaria. “Há coisas que eu não compreendo”, diz com surpresa, “assim como um cozinheiro precisa de um arquiteto, o arquiteto também precisa dos conselhos de um cozinheiro para saber como fazer as coisas. Tem de se trabalhar em equipa”. É esse trabalho articulado entre o grupo SANA, o chefe Berasategui e o arquiteto portuense Nuno Rodrigues que vai dar origem a uma mudança radical da organização do espaço. Neste momento, a velha cozinha já desapareceu, o chão foi todo levantado, e pode perceber-se a amplitude de vistas de que vai ser possível usufruir daqui a alguns meses.

Na linha do que Martín aplica nos seus restaurantes, a repartição do círculo panorâmico vai permitir aos clientes fruírem de uma mesa ampla, com espaço ao redor, e aos cozinheiros de trabalharem com eficácia em zonas amplas. As áreas de confeção e armazenamento vão ocupar cerca de 60 por cento da área, ficando os outros 40 por cento disponíveis para a receção do restaurante, garrafeira e sala. O orçamento para a cozinha italiana da marca Marrone, anda perto dos 600 mil euros, isto num valor global de investimento estimado em 3 milhões de euros, e que prevê a abertura do miradouro 360 graus numa segunda fase do projeto. O design de interiores tem como base cromática “o brilho do cobre e dos azuis fumados”. Num “ambiente cosmopolita e sofisticado”, a “exuberante garrafeira climatizada” irá dividir as atenções com os acessórios desenhados em exclusivo para o espaço, desde os baldes de gelo aos carrinhos de apoio. Estão previstos 30 lugares de lotação para o espaço.

Na linha do que já vinha fazendo com a abertura do SUD em Alcântara, o grupo SANA aposta forte neste ambicioso Fifty Seconds, que Pedro Miguel Ramos, brand manager da empresa, caracteriza como: “O palco perfeito, uma cozinha panorâmica e a experiência única com um dos maiores chefes de alta cozinha do mundo.” Martín Berasategui, por seu lado, adianta-nos que os emblemáticos “mil-folhas caramelizado de enguia fumada, foie gras, cebolinha e maçã verde”, e o “lagostim na brasa sobre um fundo marinho de anis, e maionese dos seus corais” estão assegurados na carta, onde o chefe basco irá incluir pratos com “amêijoas, mexilhões, pregado, robalo, e uma sobremesa com pinhões”, claro! Ao completar a primeira experiência de subida à torre, recorda: “Foi superespecial, é quase o caminho até ao céu. Divertido, chamativo e ‘refrescante’, porque tudo o que se vê de lá de cima é de uma frescura inigualável.” Martín Berasategui está com garrote para tentar “tocar o céu”, que é como ele descreve a sensação de receber três estrelas. “Carrega-me bastante as baterias pensar em tudo o que se pode fazer ali, para um cozinheiro inconformado como eu.” No arranque irá demorar apenas fifty seconds até se chegar ao ‘céu’ lisboeta de Berasategui, quanto ao ‘romper’ do firmamento, já são outros os ‘donos do tempo’.