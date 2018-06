Visa com problemas de funcionamento por toda a Europa

Empresa desconhece ainda quais os países afetados

Uma interrupção e falha de serviços na rede Visa está a afetar toda a Europa, confirmou ao Expresso a empresa, que está a investigar o caso. Para já, ainda não possível perceber ao certos quais os países onde os problemas se estão a fazer sentir.

“A Visa está a atravessar uma interrupção no seu serviço. Este incidente está a impedir que algumas transações com Visa sejam processadas na Europa. Estamos a investigar a causa e a trabalhar o mais rápido possível para resolver a situação”, disse a empresa.

As primeiras notícias foram publicadas no Reino Unido, dando conta de uma quebra na rede. Nas redes sociais, vários utilizadores queixaram-se que os pagamentos estavam a ser recusados. Segundo o jornal britânico “The Guardian” os problemas estão restringidos apenas aos serviços de pagamento com cartões.

em desenvolvimento