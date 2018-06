Maioria dos portugueses diz que fala ou comunica com Deus

Deus parece andar muito ocupado com os portugueses, pelo menos no que toca a conversas. Os resultados do estudo “Ser cristão na Europa ocidental”, conduzido pelo think thank norte-americano Pew Research Center, mostram que 58% dos portugueses dizem que falam ou comunicam com Deus. Entre os cidadãos europeus, são dos que mais vezes falam diariamente.

O trabalho indica que 28% dos portugueses garantem que falam diariamente – talvez até mais do que uma vez por dia – com Deus. É a percentagem mais alta entre os 15 países europeus que participam no estudo. A seguir a Portugal surgem Espanha, com 15%, e a Holanda, com 14%. Há ainda 17% de portugueses a afirmarem que conversam com Deus semanalmente ou mensalmente, enquanto 13% fazem-no raramente.

Todas estas são conclusões dos inquéritos feitos a 24 599 adultos selecionados aleatoriamente em 15 países da Europa Ocidental. Além de Portugal, também Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça foram abrangidos pelo estudo. As perguntas foram feitas por telefone entre abril e agosto do ano passado em 12 línguas diferentes.

MIGUEL RIOPA

Portugal destaque-se também por ser o país onde mais gente se considera cristão: 83% dos portugueses dizem que o são. Segue-se Itália, Áustria e Irlanda (805). No polo oposto, estão a Holanda (41%), a Noruega (51%) e a Suécia (52%). Pela Europa ocidental, a maior parte acredita em Deus. Mas aqui Deus tanto pode ser a figura que é descrita pela Bíblia (27%) ou uma força superior não identificada (38%).

Mais de um quarto (28%) dos portugueses considera também que “a ciência torna a religião desnecessária para a sua vida”. Mais de metade dos inquiridos acredita que Deus vai julgar todas as pessoas em tudo o que façam – uma vez mais, Portugal lidera o top europeu.

Por cá, quase toda a população é educada como cristã (94%), mas ao longo da vida, algumas afastam-se da religião e, por isso mesmo, a percentagem reduz para 83%. Quem nasce afastado de contexto religioso representa apenas 15% dos inquiridos.