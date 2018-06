Frio em Portugal, calor no centro da Europa. O tempo trocou-nos as voltas?

Enquanto navegamos pelas redes sociais observamos, com frequência, muitos portugueses indignados sobre o estado do tempo em Portugal Continental. Será que estamos perante um tempo anormal para a época?

Ricardo Tavares, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), considera que não. “O tempo que os portugueses sentem é normal na primavera, oscilações de temperaturas e ocorrência de aguaceiros são fenómenos típicos desta época.” O que não é comum, explica, é “a persistência destas temperaturas durante um longo período de tempo”.

Nas próximas semanas é esperada “uma anomalia negativa” - valores abaixo da média para a época - até meados de junho, em que vão continuar a registar-se temperaturas mais baixas.

Se há alguns anos, por esta altura, se verificavam temperaturas baixas e ocorrência de aguaceiros em países do centro da Europa, este ano verifica-se o contrário. Neste momento uma massa de ar quente atinge países como Alemanha ou Holanda, com temperaturas a rondar os 30 graus, mas nas próximas semanas a tendência será para a aproximação de uma massa de ar frio, que fará baixar as temperaturas na Europa central.

Sobre o verão que se aproxima, o IPMA prevê para o período de junho, julho e agosto uma “anomalia é positiva”, ou seja, vão registar-se temperaturas acima do normal nas regiões do interior de Portugal, que devem manter-se no trimestre seguinte. Ainda não existe previsão para a zona litoral do país.