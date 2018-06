CIG lamenta campanha "Uma princesa não fuma"

A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) lamenta os esterótipos usados na campanha "Uma princesa não fuma".

Em comunicado, a CIG considera que para transmitir a mensagem tenham sido utilizados "estereótipos discriminatórios, os quais são igualmente prejudicais à vida das mulheres e dos homens na nossa sociedade.”

A CIG não está isolada nas críticas. Hoje de manhã, a Associação Feminista Capazes anunciou que ia apresentar queixa à própria CIG. E o BE questionou o ministério da Saúde, pedindo que a campanha seja revista.

"Não há problema em fazer uma campanha dirigida às mulheres. O problema é a redução da campanha a uma série de estereótipos que têm prejudicado a mulher, reduzindo-a ao papel de mãe e ao papel de princesa", explica ao Expresso Inês Ferreira Leite, jurista e dirigente da Associação. Para os bloquistas, aquilo "que poderia ser uma boa iniciativa materializou-se numa campanha que confunde público-alvo com discriminação".

Desenvolvida pela Direção Geral de Saúde, "Uma princesa não fuma" assenta numa curta-metragem que mostra uma mãe com cancro do pulmão em estado terminal e que está preocupada que a filha também venha a adquirir o vício do tabaco. "Promete-me que vais ser sempre a minha princesa. E lembra-te, uma princesa não fuma", é uma das frases do diálogo entre mãe e filha.

A deputada socialista Isabel Moreira foi a primeira a criticar a campanha. “Espero que o Ministério da Saúde retire a campanha, que é uma campanha misógina e culpabilizante das mulheres”, disse em declarações à Agência Lusa.

Em resposta, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou que a campanha tem um enquadramento epidemiológico que são as mulheres adolescentes, porque são as que estão a fumar mai