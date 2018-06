Associação feminista Capazes apresenta queixa sobre a campanha “uma princesa não fuma”

A associação feminista Capazes vai dar entrada hoje com uma queixa na Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género contra a campanha anti tabaco "Uma princesa não fuma", uma iniciativa do Governo.

"Não há problema em fazer uma campanha dirigida às mulheres. O problema é a redução da campanha a uma série de estereótipos que têm prejudicado a mulher, reduzindo-a ao papel de mãe e ao papel de princesa", explica ao Expresso Inês Ferreira Leite, jurista e dirigente da Associação.

Ontem, o BE enviou duas questões ao Governo sobre a mesma campanha, considerando-a sexista. Os bloquistas querem que o Governo reveja a campanha. “Aquilo que poderia ser uma boa iniciativa materializou-se numa campanha que confunde público-alvo com discriminação”, lê-se no texto que acompanha as questões.

Desenvolvida pela Direção Geral de Saúde, assenta numa curta-metragem que mostra uma mãe com cancro do pulmão em estado terminal e que está preocupada que a filha também venha a adquirir o vício do tabaco. "Promete-me que vais ser sempre a minha princesa. E lembra-te, uma princesa não fuma", é uma das frases do diálogo entre mãe e filha.

Deputada socialista também criticou

Para o BE trata-se de uma representação sexista e esterotipada do papel da mulher. "Existem muitas mulheres, exercendo múltiplos papéis sociais. E existem mulheres fumadoras; umas são mães, outras não; umas pretendem ser mães, outras não. Ser mulher não se define pelo papel de ser mãe. Pensar uma campanha de prevenção do tabagismo centrada no papel da mulher mãe, que se deve sentir culpada pelo meu exemplo que está a passar à filha é sexista e culpabilizador da mulher. Também o papel das meninas filhas é tratado de uma forma estereotipada, uma vez que a menina é vista como uma princesa."

E consideram que se trata de uma simplificação do problema do tabaco. "Deixar a adição ao tabaco, bem como qualquer outra adição, é extremamente dificil e complexo. Apresentar uma dependência como um ato de vontade simples, associado a amor, é culpabilizador da pessoa fumadora e simplificador do processo árduo e complexo que é deixar de fumar", continuam os deputados.

A deputada socialista Isabel Moreira foi a primeira a criticar a campanha. “Espero que o Ministério da Saúde retire a campanha, que é uma campanha misógina e culpabilizante das mulheres”, disse em declarações à Agência Lusa.

Em resposta, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou que a campanha tem um enquadramento epidemiológico que são as mulheres adolescentes, porque são as que estão a fumar mais.