Cancro do Pulmão. Imunoterapia aumenta taxa de sucesso e qualidade de vida

O cancro do pulmão continua a ser a doença oncológica mais fatal em Portugal e em todo o mundo, ceifando mais vidas do que o cancro do cólon, mama e próstata combinados. Todos os anos surgem mais de 4 mil casos a nível nacional e aproximadamente metade dos pacientes morre durante os primeiros 12 meses, fazendo com que a vida de um em cada cinco portugueses se esfume. O principal fator de risco é, invariavelmente, o mesmo de sempre: o tabagismo.

Esta quinta-feira assinala-se o Dia Mundial sem Tabaco e vale a pena lembrar que o vício está associado a 80% das incidências deste tipo de patologia, detetada 60% das vezes em estados avançados. Isso impossibilita uma intervenção radical e remete o quadro clínico para a prestação de cuidados paliativos.

O combate à doença passa quase sempre pela quimioterapia, mas a imunoterapia impõe-se neste cenário cinzento como uma alternativa válida. A taxa de sucesso e o facto de ser um fármaco menos agressivo, permitindo uma maior qualidade de vida, apontam para um caminho de esperança.

A terapêutica baseada na administração de “pembrolizumab”, aprovado pelo Infarmed e comercializado com o nome de “Keytruda”, vai permitir “aumentar a taxa de sobrevivência dos doentes e tem a vantagem de ter menos efeitos adversos do que a quimioterapia”, assegura a oncologista Marta Soares, coordenadora da Clínica do Pulmão do IPO-Porto.

Tratamento reduz 40% o risco de morte

O método passa pela ativação do sistema imunitário do doente, através de moléculas biológicas, para combater o cancro. O estudo “KEYNOTE-024” demonstra uma redução do risco de progressão em 50% dos doentes tratados com “pembrolizumab”, assim como uma redução de 40% do risco de morte, quando comparado com a quimioterapia.

“Em vez de matar as células neoplásicas, aquilo que se começou a verificar é que, se conseguirmos modelar o nosso sistema imunitário e fazer com que fique mais alerta em relação às células tumorais, poderíamos então controlar a avanço do cancro”, explica a especialista ao Expresso, relativamente a um medicamento comparticipado pelo Sistema Nacional de Saúde e disponível em todos os hospitais públicos. “A sobrevivência média dos pacientes, após seis meses do diagnóstico, era de apenas 72% e agora temos 80% de casos de sucesso em igual período de tempo com o pembrolizumab”, frisa Marta Soares, para quem este tratamento possibilita que as pessoas com esta doença oncológica possam viver mais e melhor

“Aquilo que se verificou é que mesmo os doentes que tinham expressão do marcador PD- L-1 conseguiam uma melhor resposta através da imunoterapia, comparativamente com a terapia convencional”, complementa a profissional médica de 46 anos, ressalvando que o tratamento “não será para todos os pacientes”, uma vez que “é necessário haver um bom estado geral”.

A imunonconlogia tem como efeito secundário o aumento da sensação de fadiga, mas as vantagens pesam na balança, quando comparada com a quimioterapia, permitindo evitar náuseas, vómitos, diarreia, anemia, entre outros sintomas.

Os casos de cancro do pulmão registam-se maioritariamente em indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos. Este tipo de doença oncológica divide-se em duas categorias: cancro de células não-pequenas que se desenvolve mais lentamente (85% dos casos) e cancro de células pequenas, sendo este último mais raro, agressivo e com uma propagação mais rápida.