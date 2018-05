Terrorismo. Museus dão prémio aos serviços secretos 

Proteção a possíveis ataques terroristas distinguem SIS. Ameaça em Portugal é considerada moderada mas autoridades não esquecem atentados recentes em países europeus

Chama-se Programa Krítica e é a razão pela qual a Associação Portuguesa de Museologia distinguiu os serviços de informações portugueses. O prémio, que foi entregue no Museu dos Coches há cinco dias, deve-se sobretudo ao facto de o SIS estar a desenvolver com os museus um trabalho na proteção à ameaça terrorista.

De acordo com o site das ‘secretas’ portuguesas, a distinção “resulta do reconhecimento do trabalho” que tem vindo a ser efetuado no âmbito do Programa Krítica, “com a realização de ações de sensibilização sobre a caracterização da ameaça terrorista aos monumentos e museus nacionais e propostas de medidas para a melhoria da segurança face a esta ameaça”.

A ameaça terrorista em Portugal é considerada moderada mas ainda assim as autoridades têm em conta que os mais recentes atentados deram-se em Barcelona ou Nice, cidades situadas a poucos quilómetros e que, tal como Lisboa ou Porto, recebem todos os anos milhões de turistas. Sendo os monumentos e museus alguns dos locais mais procurados é natural que as autoridades estejam igualmente atentas a estes edifícios históricos.

O site destaca que o SIS recebeu o prémio de 2018 na categoria “Instituição”.