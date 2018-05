Três homens acusados de auxilio à imigração ilegal, extorsão e ameaças

Acusados têm idades compreendidas entre os 31 e os 51 anos e os factos de que são acusados remontam a 2015

O Ministério Público (MP) de Silves acusou três homens de exigirem dinheiro a pessoas oriundas de vários países, em troca de processos de legalização, de emprego e de residência, anunciou nesta segunda-feira a Procuradoria da Comarca de Faro. Os três homens, com idades entre os 31 e os 51 anos, de nacionalidade indiana, estão acusados por crimes de auxílio à imigração ilegal, extorsão, ameaças e ofensas à integridade física qualificada tentada, cujos factos remontam ao início de 2015, indicou a procuradoria na sua página na internet.

O MP requereu também que a um dos arguidos fosse aplicada a sanção acessória de expulsão de Portugal. De acordo com a acusação citada pela procuradoria, os arguidos "exigiam aos ofendidos, também originários da Índia e de países vizinhos, quantias entre os 1.500 e os 2.000 euros e, em troca, prometiam agilizar a legalização das vítimas junto do Serviço e Estrangeiros e Fronteiras (SEF), bem como emprego e um lugar para residirem".

"Nalgumas ocasiões, alguns dos arguidos exigiram o pagamento dessas quantias através de ameaças dirigidas às vítimas ou às suas famílias", referiu a procuradoria. O inquérito foi dirigido pelo MP da secção de Silves do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, com a coadjuvação do SEF.