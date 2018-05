Girafa-de-angola. Zoo lamenta "perda incalculável" e pondera apresentar denúncia

Uma girafa morreu no sábado no Jardim Zoológico depois de um homem ter infringido as regras e a ter tentado alimentar. O animal sofreu uma queda e acabou por não resistir a um colapso cardiorrespiratório. A notícia foi avançada pelo Público esta terça-feira e dizia que o homem em causa foi identificado. O Expresso confirmou junto de fonte oficial da PSP que o Zoo chamou uma patrulha e que a polícia identificou o homem imediatamente, não tendo este sequer saído do local. A PSP identificou ainda duas testemunhas.



“A necropsia foi já realizada e a conclusão foi de morte provocada por colapso cardiorrespiratório, consequência da queda”, informa uma nota do Zoo enviada ao Expresso. “Apesar dos inúmeros avisos dispersos por todo o Zoo, incluindo instalações, bilheteiras, folhetos e vídeos de apresentação de regras do parque, crianças, jovens e adultos continuam a alimentar os animais, desrespeitando as normas de segurança definidas pelo Jardim Zoológico.”

Carlos Pinheiro, administrador do Zoo, lamentou o sucedido e informou que a girafa, uma espécie considerada “vulnerável” pela União Internacional para a Conservação da Natureza, deixa uma cria com cinco meses. “A morte desta girafa que nasceu no nosso Zoo representa uma perda incalculável para todos os elementos do parque. A Girafa-de-angola é uma das espécies mais emblemáticas e uma das mais queridas dos nossos visitantes. O facto de esta girafa ter sido mãe em Novembro do ano passado, transtorna-nos ainda mais. A cria que já se alimenta sozinha, continuará integrada no restante grupo.”



No site do Zoo, na secção de “informações úteis”, podem ler-se as ações que os visitantes estão proibidos de levar a cabo: não alimentar os animais, não pisar os espaços verdes nem arrancar plantas e flores, não gritar nem provocar os animais, respeitar as vedações das zonas verdes e das instalações dos animais; não é permitida a entrada de animais de estimação, não é permitida a entrada de bicicletas, trotinetas, skates, scooters e patins em linha, não é permitido jogar à bola. O incumprimento destas regras, avisa o Zoo, implica a expulsão do visitante ou até mesmo “um procedimento legal”.



O Jardim Zoológico, sabe o Expresso, pondera apresentar uma denúncia.