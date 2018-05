Professores anunciam greve às avaliações

Depois da manifestação de 19 maio, com cerca de 50 mil professores a descer a Avenida da Liberdade, em Lisboa, os sindicatos, incluindo as duas maiores federações (Fenprof e FNE), decidiram endurecer os protestos: a partir de 18 de junho, haverá greve às reuniões de avaliação dos alunos do pré-escolar ao ensino básico e secundário. Se os docentes aderirem e não participarem nas reuniões de conselho de turma é o lançamento das notas dos estudantes que pode ficar em causa, com perturbações no encerramento do ano letivo. Em causa continua a estar, sobretudo, a não contabilização de todo o tempo de serviço prestado durante os anos em que as carreiras estiveram congeladas.

De fora do protesto fica qualquer anúncio de greve ao serviço de exames nacionais e provas de aferição. A possibilidade de o Governo invocar serviços mínimos para garantir a realização dos testes - tal como já aconteceu no passado - impossibilitaria qualquer efeito prático da contestação. Assim, as avaliações que podem ser afetadas são as relativas aos estudantes do pré-escolar, 1º ciclo e do 5º, 6º, 7º 8º e 10º anos.

Os professores antecipam-se assim às reuniões marcadas para os primeiros dias de junho com o Ministério da Educação – no dia 4 será com o ministro, Tiago Brandão Rodrigues -, por, justifican, não antecipar nada de positivo desses encontros. “As organizações sindicais acompanharam a audição parlamentar do ministro (na passada semana) avaliando-a negativamente, dada a ausência de respostas concretas do ministro e considerando-a um péssimo prenúncio para a próxima reunião do próximo dia 4 de junho”, explicam as dez organizações que convocam a greve.

Na audição na Assembleia da República, a equipa de Tiago Brandão Rodrigues “reiterou a intenção de eliminar mais de 70% do tempo de serviço congelado”, dizem os sindicatos. É que em cima da mesa continua a anunciada intenção do Governo de contar apenas dois anos e dez meses dos últimos sete anos de congelamento. Já os professores exigem a recuperação de “9 anos, quatro meses e dois dias de serviço” para efeitos de progressão na carreira e atualização salarial – ao período de congelamento entre 2011 e 2017, juntam o tempo entre 2005 e 2007.

Foi esse o compromisso assinado entre sindicatos e ministérios da Educação e das Finanças no final da maratona negocial tida ao longo de novembro, garantem. Além disso, ficou também acordado que seriam ponderadas medidas que minimizassem o impacto do envelhecimento do corpo docente e dos horários que vão além das 35 horas semanais. “Os horários de trabalho e a aposentação foram assuntos ausentes nas respostas do ministro ainda que, sobre esses aspetos, lhe tivessem sido colocadas questões diretas (durante a audição parlamentar)”,

Juntar esforços

Os professores não são os únicos da Administração Pública a ter regras de carreira especiais (uma progressão mais rápida, por exemplo) e que levaram a que a recuperação do seu tempo de serviço não fosse feita nos mesmos termos em que foi determinada para a maioria dos funcionários públicos. Por isso, anunciam também que vão conversar com organizações sindicais de outros setores – militares, polícias, magistrados, funcionários judiciais – a quem o Governo não está disposto a recuperar todo o tempo de serviço.

O objetivo é o de desenvolver “ações e lutas conjuntas, com vista a eliminar a discriminação que o Governo pretende impor a um conjunto largo de trabalhadores”, explicam.