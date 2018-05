Marques Mendes compara Bruno de Carvalho a Sócrates – e anuncia “manobra” para tombá-lo na Assembleia Geral “explosiva” do Sporting

Luís Marques Mendes “anunciou” esta noite na SIC que a próxima Assembleia Geral do Sporting vai ter uma surpresa: “em vez de ser uma proposta para destituição coletiva [da direção], será individualmente”.



Ou seja, não será apresentada uma proposta de destituição da direção em bloco, mas ao apresentar-se proposta de destituição individualmente – um membro da direção de cada vez -, o objetivo será que pelo menos dois deles sejam destituídos, o que levaria à falta de quórum no órgão social e, portanto, à queda indireta de Bruno de Carvalho. O presidente do Sporting não teria, pois, de ser ele próprio diretamente destituído. E a direção cairia.



"A novidade pode estar na convocatória", disse Marques Mendes, que não consegue ver "como é que a situação vai acabar".



“Estamos numa crise séria, que está para durar", afirmou o comentador, que considerou a próxima assembleia geral do Sporting, já marcada, como sendo "explosiva", podendo a situação mesmo ser qualificada como "uma espécie de guerra civil." A assembleia geral extraordinária foi marcada para 23 de junho.



Na análise de Marques Mendes, "Bruno de Carvalho mudou de estratégia", como se viu esta semana "na conferência de imprensa". "De repente, [Bruno de Carvalho] não tem culpa de nada e é vítima de tudo", acrescentou. "Fez-me lembrar o nosso José Sócrates. É uma estratégia de vitimização".