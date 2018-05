Em Croca não há "geringonça". Os eleitores vão hoje mais uma vez a votos para a junta de freguesia

Nesta freguesia de Penafiel, o PS venceu as últimas autárquicas com 47,81% dos votos, mas não chegou. Hoje, os 1.559 eleitores inscritos voltam às urnas

Nas autárquicas de 2017, o PS venceu com 47,87% dos votos. Parecia suficiente para a lista liderada por António Libano assumir os comandos desta freguesia de Penafiel, mas não foi. Sem maioria absoluta, houve impasse na formação do órgão executivo da junta e hoje os eleitores têm de voltar às urnas para tentarem arrumar a casa.

Aqui, os socialistas não conseguiram repetir o modelo da "geringonça" que António Costa usou para viabilizar o Governo com o PCP e o Bloco de Esquerda na Assembleia da República, mas também não conseguiram um acordo à direita. Assim, o PS, vencedor mas sem maioria absoluta, viu a coligação PSD/CDS e um grupo de independentes terem, em conjunto mais mandatos. E este resultado de 5 mandatos do PSD/CDS + independentes contra os 4 do PS traduziu-se num impasse de meses que os eleitores locais tentam hoje ultrapassar.



Face à impossibilidade de acordo na assembleia de freguesia para a constituição do executivo, vários elementos da oposição acabaram por renunciar aos seus mandatos no final do ano passado, o que provocou a falta de quórum e a convocação de eleições intercalares. Na base desta posição, terá estado o desacordo dos dois lados quanto à nomeação de vogais para os órgãos autárquicos.



Na corrida, estão agora três listas concorrentes: o atual presidente da Junta, António Libano, lidera a lista do PS. A lista de cidadãos "Movimento por Croca", apoiada por PSD e CDS, é liderada por Jorge Mota. À frente da lista da CDU, está Norberto Mendes.



Nas autárquicas de 2017, na freguesia de Croca estavam inscritos 1.559 eleitores.