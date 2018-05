Bombeiro sobrevivente do incêndio de Pedrógão vive com pensão de 267 euros

A história vem contada na edição deste domingo do Jornal de Notícias. Rui Rosinha, bombeiro de Castanheira de Pêra, que ficou gravemente ferido num acidente quando acudia aos incêndios de 17 de junho do ano passado na zona de Pedrógão, recebe uma pensão de invalidez de 267 euros mensais, o equivalente a menos de metade (em rigor, 46%) do salário mínimo nacional.



Rui Rosinha não quis comentar o valor ao Jornal de Notícias. Relembrou, sim, a sua história: a sua história clínica do último ano e a sua história futura, que desconhece mas sabe que mudou para sempre. "A vida que tinha até 17 de junho acabou-se", diz ele ao jornal sediado no Porto. "Era fiscal camarário, bombeiro, estava ligado ao clube local e acompanhava os meus filhos no futebol e nas atividades", emociona-se ele.



Tem 40 anos. Depois do acidente, esteve dois meses e três semanas em coma, foi operado 14 vezes e ficou com lesões definitivas, outras que ainda serão alvo de intervenções e cuidados médicos. O atestado válido por cinco anos diz: 85% de incapacidade.



Quando saiu do hospital, no final de 2017, falou em primeira mão com o Expresso, numa reportagem que pode ver, ou rever, aqui.