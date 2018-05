Ambulância do INEM incendeia-se dentro do hospital

Uma ambulância do INEM incendiou-se ao final da manhã deste domingo no hospital de Torres Novas, soube o Expresso. Não houve vítimas. Não há ainda informação oficial sobre o sucedido, mas fontes contactadas pelo nosso jornal falam de veículos envelhecidos, já com muito uso.



O veículo incendiado é uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), que estava na base, isto é, dentro do hospital. Estas ambulâncias são tripuladas por dois elementos, um técnico de emergência pré-hospitalar e um enfermeiro. Ambos estão bem. A ambulância não teria nenhum doente a bordo. O Expresso já contactou fontes oficiais, até agora sem sucesso.

Incidentes como este (e outros: ontem uma ambulância no Algarve parou por falta de medicamentos) mostram uma situação de falhas no sistema, conforme o Expresso revelou na edição deste sábado. Na reportagem "INEM em estado crítico", o jornal mostra uma situação de bases degradadas, viaturas sem manutenção, equipamentos desadequados, fármacos em falta ou escassez de profissionais, como sintomas identificados na emergência pré-hospitalar. A Ordem dos Médicos exige medidas de ‘suporte avançado de vida’ imediatas.



Ao instituto são apontadas deficiências em todas as áreas. Bases que não são condignas, viaturas nos limites de segurança, material desadequado para cuidados de emergência no exterior, medicamentos não repostos atempadamente, escalas com mínimos, falhas na assistência ou autismo na comunicação. E quem critica diz-se prejudicado, razão pela qual os testemunhos ao Expresso foram feitos sob anonimato.



