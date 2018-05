"Se a lei não for aprovada suicido-me ou vou à Suíça"

É doente de Huntington, tem 37 anos, e dá o seu testemunho ao Expresso em vésperas de o Parlamento apreciar propostas para a despenalização da eutanásia. "Na qualidade de cidadã, que paga impostos, quero que me concedam o direito à morte com dignidade. E sem dor.”

Tossir não é um ato banal. Comer arroz cru também não. O primeiro representa o medo de morrer engasgada. O segundo algo que “adora” e sabe que só poderá fazer por mais algum tempo. Mas há seis anos que a vida de Joana Silva, 37 anos, deixou de ser banal.



Mudou no dia em que a ciência lhe confirmou aquilo que ela já suspeitava, que tinha herdado do pai a doença de Huntington, uma patologia degenerativa do sistema nervoso central. “Foram seis meses à espera da consulta para fazer o teste, acabou por ser o mais penoso.” Não que o diagnóstico não lhe tenha doído. Era a confirmação de um futuro que vivia no presente, através do pai. Através do “sofrimento imenso” que se apoderou do corpo dele e o transformou numa pessoa que ela não reconhecia.



Aquele diagnóstico foi a certeza de que chegará o dia em que não se irá reconhecer. “Não quero viver quando já não for eu. Nem ter uma morte lenta. Sofro de uma doença degenerativa, incurável. O meu cérebro vai começar a morrer e os meus comportamentos vão alterar-se. Vou ficar com descoordenação motora, vou deixar de conseguir falar, de conseguir andar, de conseguir comer. Os meus músculos vão morrer... Isto se não morrer engasgada, porque ficarei com disfagia, dificuldade em engolir, ou com uma pneumonia.”



