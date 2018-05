Quando o ballet enfrentou a ditadura

No dia 6 de junho de 1968 o coreógrafo francês Maurice Béjart abalou profundamente Salazar. No Coliseu dos Recreios de Lisboa, com quatro mil pessoas a aplaudir, depois de a companhia de Béjart ter dançado uma versão de “Romeu e Julieta” em que o amor triunfa sobre a guerra, o coreógrafo veio ao palco e pediu um minuto de silêncio “contra todas as formas de violência e de ditadura”.

Seguiu-se uma longa e emocionada ovação, misturada com cânticos e vivas à liberdade: “Foi uma das coisas mais bonitas que vivi”, diz ao Expresso, 50 anos mais tarde, Laura Proença, a bailarina brasileira que interpretou o papel de Julieta. “Lembro-me como se fosse ontem. Foi maravilhoso, um tempo formidável. Foi realmente uma beleza, uma emoção enorme.” O bailarino que fazia de Romeu, o italiano Paolo Bortoluzzi, morreu em 1993.

