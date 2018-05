O almoço de apoio a Sócrates

“Ele está a chegar, está a chegar, meus senhores”, comunicou um indivíduo à entrada, sem retirar os seus Ray-Ban, modelo aviador. Já tinha passado o parque de estacionamento, já estava a amparar-se no corrimão, já estava a subir as escadas, o senhor engenheiro já subiu as escadas, já percorre a reta da meta, está neste momento a ser engolido pela imprensa, está neste momento a ignorar as perguntas do “Correio da Manhã”, já distribuiu a primeira beijoca, entregue a quem mais a merecia, Ana Lúcia Vasques, atenção que já desfizeram o abraço, o senhor engenheiro contorna ainda uma câmara de TV, desvia-se de uma esquadrilha de microfones fofos, atira para o ar uma bicada à SIC, colocou aquele seu sorriso dos bons velhos tempos, e irrompeu pelo restaurante como o dia a interromper a noite.

