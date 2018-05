Knausgård à descoberta da Rússia

As histórias do czar e do seu povo, de Lenine e da revolução, da Grande Guerra Patriótica; da transformação de uma terra atrasada num moderno e poderoso estado industrial; do Sputnik, de “Laika” e de Gagarin sempre atrairam Karl Ove Knausgård. Tal como o reino de terror de Estaline, a história de um país que ossificou e estagnou e acabou por colapsar, a história de Vladimir Putin, o funcionário do KGB que ascendeu ao poder através do caos e restabeleceu a ordem. E como é que ele fez isso? Com histórias do passado, recontadas de uma forma que tudo nelas vai ter à Rússia de hoje e a justifica.

O escritor, acompanhado pelo fotógrafa Lynsey Addario e uma tradutora, mais alguns livros na bagagem, partiu à descoberta do país que se prepara para receber o mundial.

Para ler o artigo na íntegra, clique AQUI