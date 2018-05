GNR recebe oito jipes para combate aos fogos

O Grupo de Intervenção Proteção e Socorro (GIPS) da GNR recebeu oito novas viaturas todo-o-terreno para reforçar as ações de fiscalização florestal e combate de primeira intervenção em incêndios.

O Ministério da Administração Interna (MAI) adianta que as viaturas, entregues na última sexta-feira, foram adquiridas no âmbito do POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), um dos 16 programas criados para a operacionalização da Estratégia Portugal 2020.

Os GIPS da GNR foram este ano reforçados, passando de 594 para 1064 operacionais, e vão estar no combate aos fogos em todos os distritos do Continente e na Região Autónoma da Madeira. O objetivo é que não se repitam as tragédias de 2017 na região centro do país, que mataram mais de cem pessoas.