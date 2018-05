“Extinguimos a pena de morte, mas mantemos uma pena de vida”

Paulo Teixeira Pinto quer escolher o momento exato em que a sua vida termina. Mantém a intenção, porque não reconhece, nem ao Estado nem ao Parlamento, “legitimidade para decidir o que vai ser o percurso final da minha vida”. Se continuar a ser crime em Portugal irá ao estrangeiro, diz em entrevista publicada este sábado no Expresso. Mas lamenta que o mesmo país que foi pioneiro a acabar com a pena de morte faça questão de manter “uma pena de vida”. O direito à vida não é uma obrigação de viver. E, nos casos de doenças incuráveis, “talvez fosse bom falar num dever de compaixão”. Católico e ex-membro da Opus Dei, não vê conflito entre a defesa da eutanásia e as leis da Igreja. E explica porquê.



"O Estado não é dono nem da minha vontade, nem do meu corpo, nem da minha vida. Portanto, o que decidir não me impedirá de fazer o que entender que tenho de fazer", diz Paulo Teixeira Pinto. Na prática, isso significa recorrer a um hospital estrangeiro, num país onde a eutanásia seja legal. "Sim, em termos prático é isso. Não marquei data, nem local para que isso suceda. É algo que admito como fim que eu procuro. Por mim, o destino da lei é-me indiferente. Posso sempre ir ao estrangeiro. O problema é a responsabilidade que acarreta para terceiras pessoas", diz.



