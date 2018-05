Estas mulheres nunca mais terão de atravessar o mar

Chorou-se. Desta vez de alegria. O dia foi histórico para a Irlanda, e a revolução quer-se “tranquila”, como diz o seu primeiro ministro Leo Varadkar. Houve momentos de celebração, abraços e muitos “Yes!”, de vitória. Entre eles esteve Amanda Mellet, a mulher que foi obrigada, em 2011, a levar a termo a gravidez de um feto morto.

O referendo realizado na sexta-feira deu o sim ao aborto. Confiou nas mulheres. “Os irlandeses mostraram respeito e confiança nas mulheres e na sua capacidade para tomar decisões e fazer escolhas”, disse Varadkar depois de saber os resultados: 66,4 por cento disseram sim, contra 33,6 por cento. “É também o dia em que dizemos não aos médicos, não à possibilidade dos médicos dizerem às irlandesas que nada pode ser feito por elas no seu próprio país. Não haverá mais caminhadas solitárias para atravessar o mar irlandês, não haverá mais estigmas. O véu do secretismo levantou-se, não haverá mais isolamento, nem o peso da vergonha.”

Até sexta-feira passada uma irlandesa que fosse vítima de violação, incesto ou acolhesse no seu útero um feto mal formado não poderia abortar devido à chamada Oitava Emenda da Constituição, que garantia direitos iguais à mãe e a feto.

O "sim" ao aborto é mais um passo para a liberalização dos costumes num país profundamente católico, depois da Irlanda ter legalizado o casamento entre pessoas do mesmo sexo, em 2015 (neste referendo o sim teve 64,1%). Nos anos 90 a homossexualidade era considerada crime, o divórcio era proibido, e ainda era difícil comprar um preservativo (a venda só começou a ser feita em 1985).

Um dos vencedores também foi o primeiro ministro Leo Varadkar, que defendeu a liberalização. Varadkar não esqueceu, porém, quem votou contra: “Garanto-vos que a Irlanda de hoje é a mesma da semana passada, mas mais tolerante, aberta e respeitável.”

Estando a identidade do país profundamente ligada à Igreja Católica, é importante perceber que Irlanda é esta. A questão é existencial, e os favoráveis à Oitava Emenda consideram o resultado catastrófico para a identidade do país: “Uma tragédia de proporções históricas.”

Num artigo de análise do “The New York Times” acredita-se, contudo, que a Igreja Católica não sai totalmente derrotada deste referendo: “A Irlanda continua a definir-se pelo seu catolicismo, mas este pode agora desenvolver-se noutro sentido. ”

Antes mesmo dos escândalos de abuso sexual que afectaram a Igreja nos anos 90, já havia crise de vocações. Desde os anos 60 que há cada vez menos irlandeses disponíveis para se tornarem padres, freiras ou monges. E foi essa a principal preocupação do Vaticano quando em 1979 organizou a visita do Papa João Paulo II. O declínio instalara-se, ainda que a Igreja tenha parecido vencedora durante os anos seguintes.

Na votação de sexta-feira percebeu-se que a divisão entre irlandeses foi pouco acentuada. Tirando uma região, votou-se da mesma maneira em quase todo o país, ainda que Dublin tenha chegado aos 70 por cento.

Uma Irlanda mais secular, mais conforme os direitos humanos parece emergir, e já se fala nos efeitos colaterais, tendo em conta que a Irlanda do Norte tem as leis mais restritas de todo o Reino Unido nesta matéria, não considerando casos de violação, incesto ou mal formações como passíveis de aborto. A questão coloca-se agora para as irlandesas do Norte, que terão de continuar a atravessar o mar, irem a Londres ou a Manchester para fazerem o que não podem fazer em casa, vergadas pelo peso da vergonha.