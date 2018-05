É homem, tem mais de 40 anos e quer perder peso? Faça exercício e masque pastilha elástica

Mastigar pastilha elástica durante o exercício físico pode ser um aliado contra o excesso de peso em homens com mais de 40 anos, ao incitá-los a caminhar mais rápido, concluíram cientistas japoneses.



"Combinar exercício físico e pastilha elástica pode ser uma maneira eficaz de controlar o peso", escrevem os investigadores na revista Journal of Phisical Therapy Science, citados hoje pela AFP.



No estudo, os investigadores examinaram "o ritmo cardíaco, a distância percorrida, a velocidade de marcha, o número de passos e gasto energético" de 46 atletas japoneses com idades entre os 21 e os 69 anos.



A estes foi pedido que caminhassem ao seu "ritmo natural" durante 15 minutos numa pista de atletismo. Metade mastigou duas pastilhas elásticas durante o percurso e a outra metade ingeriu os ingredientes das pastilhas em forma de pó dissolvido em água.



No final, perceberam que aqueles que mastigavam pastilha elástica apresentaram, globalmente, uma frequência cardíaca mais elevada.



Verificaram ainda que os homens com idade superior a 40 anos, quando mastigavam pastilha elástica, tendiam a andar mais rápido, percorrendo uma maior distância, o que os fazia gastar mais calorias.