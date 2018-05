Bispo do Porto: “Morte 'boa', 'doce', como sugere o termo 'eutanásia'? Era bom, era"

"Não é a dor física que leva ao desespero, pois essa é facilmente superada pelas modernas técnicas de analgia e cuidados paliativos. O que passa todos os limites é o saber-se que muitos “adoram” o cão e o gato, mas nunca visitam a mãe ou o avô. O insuportável é a ausência dos afetos, a fragilidade das relações, o grassar da cultura do “descarte”, escreve D. Manuel Linda no Expresso, pelo "não" à despenalização da eutanásia

"Humanamente falando, a morte constitui a repugnância máxima", escreve D. Manuel Linda este sábado no Expresso. O bispo do Porto argumenta contra a despenalização da eutanásia.



"A submissão ao facilitismo representa sempre uma abdicação perante a sensatez. Pior: começa por ser um “mal que se tolera” e, de abaixamento em abaixamento, chega ao “mal que se impõe”. Até ser tido como um “bem”. É o plano inclinado onde se forma a bola de neve que nunca se saber onde vai parar. Se é que vai mesmo parar."



