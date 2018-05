Movimento anti-furo de petróleo bate à porta do Ministério do Ambiente

Indignados com a decisão da Agência Portuguesa do Ambiente de isentar de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) o projeto de prospeção de petróleo ao largo da Costa Vicentina, três dezenas de organizações ambientalistas e de cidadania vão protestar esta quinta-feira à tarde às portas do Ministério do Ambiente, na Rua do Século.

“É uma decisão indigna, irresponsável e inadmissível num Estado democrático!” — afirmam os signatários do protesto, em nota enviada às redações. A ação pretende lembrar que a decisão de autorizar o furo de Aljezur “contraria as recomendações da Assembleia da República, das Associações de Municípios do Algarve e Alentejo Litoral, das respetivas Autarquias Locais (Câmaras, Assembleias Municipais e Juntas de Freguesia), das Associações e Movimentos Ambientalistas, de associações e entidades do turismo e de empresários, e de todos os cidadãos que, heroicamente, têm resistido a este atentado”.

Durante a ação, marcada para as 17 horas, na Rua do Século, em Lisboa, será entregue uma carta aberta ao ministro do Ambiente, João Matos Fernandes. A missiva, assinada por membros dos movimentos Alentejo Litoral pelo Ambiente, Associação de Surf e Atividades Marítimas do Algarve, Campanha Linha Vermelha; Futuro Limpo, Plataforma Algarve Livre de Petróleo, SPEA, Zero, LPN, Preservar Aljezur, Stop Petróleo Vila do Bispo e Tavira em Transição, entre outros, pretende inverter a decisão tornada pública na passada semana e classificada de “atentado ambiental”.

“Somos frontalmente contra a decisão da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) de isentar o furo de prospeção de Aljezur de avaliação de impacto ambiental (AIA). Exigimos responsabilidade política, nas pessoas do Ministro do Ambiente e do Presidente da APA, e que se averiguem as verdadeiras razões que levaram à não anulação legítima dos contratos para prospeção e produção de petróleo e gás”, afirmam os signatários.

A 16 de maio, último dia do prazo previsto, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, anunciou que o consórcio Eni/Galp estava dispensado de submeter o projeto de prospeção de petróleo ao largo de Aljezur a processo de AIA, por “não” terem sido “identificados impactos negativos significativos”. Esta isenção permite ao consórcio avançar, entre setembro e outubro, com o furo de pesquisa a 46 quilómetros de Aljezur, na chamada Bacia do Alentejo.

Questionado pela deputada Heloísa Apolónia, do partido Os Verdes − esta quarta-feira na Assembleia da República − o primeiro-ministro, António Costa, utilizou a mesma argumentação já usada pelo ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, e afirmou que “o Governo não pode nem deve interferir na decisão técnica tomada pela Agência Portuguesa do Ambiente”. A deputada do PEV retorquiu: “Não é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que tutela o Ministério do Ambiente, mas sim o Ministério do Ambiente que tutela a APA”.

Já a semana passada ambientalistas e autarcas algarvios pediram a demissão do presidente da APA, por ter “prestado um mau serviço público”. O protesto marcado para esta quinta-feira à tarde pretende, segundo os organizadores, chamar “à ação todos os cidadãos que se preocupam verdadeiramente com o futuro das regiões do Algarve e do Alentejo Litoral e com a gestão ambiental danosa, lesiva do interesse público, a que temos visto o nosso país ser sujeito”.