Atores portugueses com passaporte para Hollywood?

Joaquim de Almeida e Maria de Medeiros já não estão sós. Já são muitos os atores portugueses a dar cartas fora do país. Por cá, já se sabe, o mercado é pequeno e seja para abrir horizontes, buscar novos desafios ou mais oportunidades de trabalho a internacionalização é tantas vezes a melhor saída.

A atriz Benedita Pereira é uma das que arriscaram e, desde há dez anos, vive entre Portugal e os Estados Unidos. Os castings são o seu dia a dia. Até agora já participou em diversas peças de teatro e filmes independentes. E nem as séries lhe escaparam. Já marcou presença num episódio especial de "A Lista Negra" e em vários na terceira temporada de "Versailles", ambas mundialmente conhecidas. Para Benedita o mais difícil neste processo é não se conseguir inserir num estereótipo televisivo. “Os americanos, por exemplo, funcionam muito por “etiquetar” os atores por etnias e nacionalidades.” Mas Benedita tem contrariado isso e não tem representado só personagens latinas. Já fez casting tanto para latinas, como para francesas, americanas, brasileiras e até europeia de leste.

Foi com a amiga Daniela Ruah - uma das atrizes portuguesas mais internacionais a protagonizar a série americana "Investigação Criminal" - que Benedita Pereira decidiu tentar a sua sorte lá fora, em 2007. A atriz estava consciente que poucos diretores de casting estrangeiros visitam Portugal à procura de talentos nacionais, por isso decidiu apresentar-se a várias agências e produções.

Consciente destas dificuldades, a diretora de casting portuguesa Patrícia Vasconcelos decidiu criar há 3 anos o projeto Passaporte, com o apoio da Academia Portuguesa de Cinema, para colocar os valores nacionais no mapa mundial e apresentar uma selecção de atores lusos a diretores de casting internacionais.

Isto porque até há pouco estes diretores de casting “paravam em Espanha quando procuravam novos atores", conta Patrícia. Foi essa ideia que a levou a lançar o Passaporte para que os nossos atores não “fizessem apenas de de portugueses, mas sim qualquer papel”.

Muito talento com pouco dinheiro

Albano Jerónimo foi um dos atores que conseguiu uma personagem de destaque numa grande produção internacional logo na primeira edição do "Passaporte", ao entrar em dois episódios na série americana "Vikings", como pode ver no vídeo abaixo. No ano seguinte foi a vez de José Fidalgo conseguir um papel na telenovela “Deus Salve o Rei”, da brasileira Globo. Fidalgo chama a este projeto “uma janela de oportunidades” que vários atores ambicionavam há muito.

Rita Loureiro, uma das atrizes seleccionadas no "Passaporte" deste ano, espera concretizar o que até agora achava "inconcretizável". Eva Tecedeiro, outra atriz participante, considera este projeto uma forma de chegar aos EUA ou Inglaterra, como sempre desejou. “Curiosamente foi também a forma que encontrei de me dar a conhecer no meu próprio país”, confessou acrescentando que o mercado português "é pequeno e extremamente fechado”.

Tal como Benedita, Eva fala da inevitabilidade de um ator corresponder a um rótulo ou a um estereótipo para vingar no mercado americano. O que em si pode ser uma dificuldade. "Não me insiro em nenhum estereótipo." Eva vê neste projeto uma oportunidade para salientar que os atores portugueses “falam várias línguas e têm mais facilidade em reproduzir sotaques”.

Além do mais, tanto Benedita como Rita afirmam que os atores portugueses conseguem fazem mais com menos recursos. “Os atores portugueses são muito bons, mesmo em condições nada espetaculares e baixos orçamentos”, diz Rita Loureiro. Benedita Pereira considera que a experiência de trabalhar com "budgets" tão baixos dá aos atores portugueses mais aptidões e uma maior facilidade em sobressair quando lhes são dadas melhores condições.

O evento Passaporte teve início esta quarta-feira, decorre até dia 26 de maio e conta com a presença de experimentados diretores de casting internacionais como Sharon Bialy, que esteve envolvida na produção de "The Handmaid's Tale" e "The Walking Dead", ou Priscilla John que participou na produção de "Maze Runner - Correr ou Morrer" e "Logan". Patrícia Vasconcelos garante que este passaporte continuará a ser dado a mais atores nacionais até que o nosso país seja reconhecido "pelo talento que realmente tem".