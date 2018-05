Ministério Público abre investigação a Siza Vieira

O Ministério Público (MP) abriu, esta quarta-feira, investigação ao caso de Pedro Siza Vieira, confirmando que pediu ao Tribunal Constitucional para consultar as declarações de rendimentos de titulares de cargos políticos do ministro-adjunto. Assim o MP vai analisar a existência ou não de irregularidades no exercício das funções de Siza Vieira como membro do Governo.

“No caso agora noticiado, o Ministério Público, por sua iniciativa, requereu, hoje mesmo [quarta-feira], a referida abertura de vista, por forma a que possa proceder à análise das declarações de incompatibilidades e de rendimentos do declarante”, lê-se na nota enviada às redações. Em seguida, se existir necessidade, podem ser pedidos mais esclarecimentos a Siza Vieira. “Só findo este procedimento, o Ministério Público poderá pronunciar-se sobre a existência ou não de incompatibilidades, que submeterá à apreciação do Tribunal Constitucional”, acrescenta o comunicado.

No debate quinzenal desta quarta-feira, na Assembleia da República, António Costa segurou Siza Vieira, deixando claro que não tenciona tirar consequências políticas por o ministro ter acumulado durante dois meses o que a lei não lhe permite acumular, o cargo de ministro e o de sócio-gerente de uma empresa. Mas o primeiro-ministro deixou uma ressalva: “Se terá consequências por parte de outras entidades, só outras entidades o podem dizer”.

Em situações como esta, as entidades que podem atuar são, antes de mais, o Ministério Público e o Tribunal Constitucional. Os tribunais administrativos podem destituir titulares de cargos públicos, mas, no caso de titulares de cargos políticos, compete aos juízes do Constitucional fiscalizar e ao Ministério Público atuar. O Constitucional não deu pelas incompatibilidades na declaração do ministro-adjunto, mas agora com a comunicação dos factos ao MP ou se o próprio MP acionar um processo coloca-se a hipótese de demissão de Siza Vieira.

Segundo a lei, está prevista a demissão para quem violar o artigo 4º, que obriga os membros do Governo a exclusividade e diz o seguinte sobre a condição de governante: “É incompatível com quaisquer outras funções profissionais remuneradas ou não, bem como com a integração em corpos sociais de quaisquer pessoas coletivas de fins lucrativos”.

Siza Vieira criou uma empresa imobiliária um dia antes de entrar no Governo e que se manteve como gerente ao longo de dois meses. A notícia avançada pelo jornal Eco, que revelou que o ministro abriu uma empresa de compra e venda de bens imobiliários e consultoria empresarial chamada “Prática Magenta”, com um capital social de 150 mil euros, em que as duas quotas estavam repartidas em partes iguais por si e pela mulher. Segundo a mesma publicação, Siza Vieira não viu qualquer condicionamento legal ou ético em ter esta empresa estando no Governo.

O ministro passou a estar debaixo dos holofotes mediáticos depois de ter pedido escusa de intervenção em matérias relacionadas com o sector elétrico e depois da manchete do Expresso a dar conta que teve uma reunião com os acionistas chineses da EDP, a China Three Gorges, nos três meses que antecederam a Oferta Pública de Aquisição à elétrica portuguesa. O gigante estatal chinês era cliente da sua antiga sociedade de advogados, a Linklaters.