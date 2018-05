Maioria dos portugueses considera “bom” pertencer à União Europeia

Uma expressiva maioria dos portugueses (78%) considera que o país beneficiou com o facto de ser membro da União Europeia (UE), sendo a pertença ao grupo europeu considerada “algo bom” por 65% dos cidadãos lusos, indicam os dados de um Eurobarómetro divulgado esta quarta-feira.

Os portugueses estão também entre os cidadãos europeus que têm uma opinião mais positiva sobre o Parlamento Europeu (PE) - 45% - logo a seguir aos irlandeses, búlgaros e malteses. Ainda assim, entre as respostas dadas em Portugal, a maioria (64%) gostaria que a assembleia europeia desempenhasse um papel mais importante.

A um ano das próximas eleições europeias, que se realizam de 23 a 26 de maio de 2019, 41% dos portugueses considera ser “muito importante” votar (a média da UE é de 49%), 36% considera ser de importância média e 22% de pouca importância. Os inquiridos responderam também sobre a probabilidade de irem às urnas, com 14% a dizer ser extremamente provável, 20% muito provável, 16% moderadamente provável e 49% pouco provável. A taxa de participação dos portugueses nas eleições de 2014, recorde-se, foi inferior à média europeia - 33,67%, contra 42,54%.

Sobre a campanha eleitoral, o Eurobarómetro revela que são três os temas considerados prioritários para os portugueses, aqueles que mais desejam ver discutidos neste período: o combate ao desemprego dos jovens (61% dos inquiridos), a proteção social (52%) e a economia e o crescimento (51%).

Europeus satisfeitos com a forma como a democracia funciona

Olhando para os resultados gerais deste Eurobarómetro, e em pleno processo do Brexit, a pertença à UE é entendida como algo positivo para 60% dos inquiridos, uma média europeia que fica, portanto, cinco pontos percentuais abaixo da registada em Portugal.

No que toca às eleições, 50% demonstrou interesse nas mesmas. Em geral, o processo dos candidatos principais (“Spitzenkandidaten”), em que os partidos políticos europeus apresentam os seus candidatos ao cargo de presidente da Comissão Europeia antes das eleições, é visto como um desenvolvimento positivo na democracia europeia. Cerca de metade dos inquiridos acredita que este processo tornará mais provável a sua ida às urnas.

Segundo o comunicado do Parlamento Eurpeu relativo a este estudo de opinião, “a maioria dos inquiridos continua satisfeita com a forma como a democracia funciona no seu país (55%) e na UE (46%)”.

“O surgimento de partidos de protesto não é visto per se como uma ameaça à democracia por metade dos entrevistados. Para a maioria (56%) estes novos partidos políticos podem tornar-se num motor de mudança, embora 70% dos cidadãos considere que só por serem contra algo não significa que melhorem alguma coisa”, diz também a nota de imprensa.

O Eurobarómetro foi realizado entre 11 e 22 de abril de 2018 através de entrevistas presenciais a 27.601 cidadãos dos 28 Estados-membros da UE, dos quais 1.093 portugueses.