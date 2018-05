MNE e negociador do Brexit debatem futuro da Europa em Lisboa

A Universidade Católica Portuguesa recebe Michel Barnier esta sexta-feira para debater o futuro da Europa com o Reino Unido. A iniciativa “Encontros-Diálogos com os cidadão” procura abordar as principais preocupações e expectativas dos cidadãos para o futuro da Europa.

A edição “Encontros-Diálogos com os cidadão - A Europa e o Brexit: Que futuro?” terá a presença do negociador-chefe para o Brexit, Michel Barnier, e do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Barnier é responsável pelas negociações com o Reino Unido desde 2016, sendo a pessoa que melhor poderá explicar o que irá acontecer quando o Reino Unido abandonar definitivamente a União Europeia em 2019.

O encontro tem início às 17h30, no Auditório Cardeal Medeiros e é organizado pela Comissão Europeia. O Expresso colabora na iniciativa, moderada pelo editor da secção Internacional, Pedro Cordeiro, e durante a qual o público poderá colocar questões aos oradores. A inscrição é gratuita, tendo apenas de se inscrever neste link, garantindo a sua participação na conferência.