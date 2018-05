Radares da Via de Cintura Interna vão ser reativados. Rui Moreira não foi avisado

O presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira, disse ter sabido pela Comunicação Social que o excesso de velocidade detetado pelos radares da Viatura de Cintura Interna (VCI) vai traduzir-se em multas nas próximas semanas. “Soube pelos jornais que a Infraestruturas de Portugal (IP) vai reativar os radares e não tiveram o cuidado de nos avisar”, vincou durante a Assembleia Municipal do Porto, que decorreu na segunda-feira à noite.

O excesso de velocidade detetado pelos radares da VCI vai traduzir-se em multas, devido a novas condições técnicas para comunicar infrações às entidades competentes, revelou à Lusa fonte da IP, na semana passada. “Dentro de algumas semanas já estarão visíveis os novos sinais de alerta de excesso de velocidade na Via de Cintura Interna. A partir desse momento os radares estarão com todas as valências instaladas e operacionais”, referiu a mesma fonte, sendo apontado o início do registo para o final de maio ou início de junho.

O excesso de velocidade detetado pelos radares da VCI não é penalizado há mais de dez anos, depois de os pórticos, instalados em 2003 pela Câmara do Porto, terem sido desativados em 2007. Em 2013, quando passaram para as mãos da IP, os radares voltaram a assinalar as infrações sem que tal se traduzisse em multas, uma vez que os dados não eram comunicados às entidades competentes para o processamento de contraordenações.

Com as alterações em curso, correspondentes a um investimento de mais de 100 mil euros, passar nos radares da VCI em excesso de velocidade pode dar direito a multa.

Rui Moreira reconheceu o excesso de trânsito na VCI, referiu ter dados “impressionantes” de sinistralidade, nomeadamente de os carros acidentados demorarem cerca de três horas a serem retirados. Defendendo a necessidade de ali aliviar o trânsito, o autarca revelou já ter falado com o ministro que o remeteu para a IP, entidade com a qual não consegue falar. “Não se consegue mesmo falar (…) temos o tabuleiro inferior da ponte Luiz I cheio de buracos, qualquer dia cai e, mesmo assim, não conseguimos conversar”, frisou.